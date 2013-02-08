برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تعاونی های فعال کرمان

سید محمد سعیدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تعاونی ناشران استان کرمان در نمایشگاه دستاوردهای تعاونی های فعال استان کرمان، اظهار داشت: اداره کل تعاون استان کرمان از بین دو هزار تعاونی فعال در عرصه های مختلف از 30 تعاونی شاخص که دارای رتبه بالایی بوده اند برای حضور در این نمایشگاه دعوت کرده است.

وی ادامه داد: شرکت تعاونی ناشران استان کرمان نیز جزء دعوت شدگان 30 غرفه تعاونی فعال است که اقدام به عرضه محصولات فرهنگی و تولیدی خود کرده است.

سعیدی حسینی تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی باعث ایجاد رقابت سالم و معرفی دستاوردهای تعاونی های فعال استان خواهد شد و برای آگاهی و ایجاد انگیزه اعضاء تعاونی دارای تاثیر سازنده است.

مدیر عامل شرکت تعاونی استان کرمان بیان داشت: نمایشگاه پنج روزه دستاوردهای تعاونی های فعال استان کرمان که از 18 بهمن در محل یخدان مویدی کرمان آغاز شده است.

وی گفت: شرکت تعاونی استان کرمان در این نمایشگاه در دو بخش آثار خود را ارائه می کند که یک بخش مربوط به عرضه 700 عنوان کتاب تاریخی و فرهنگی و بخش دیگر نیز مربوط به ارائه دستاوردهای فرهنگی این تعاونی و به نمایش گذاشتن بیش از 50 تقدیرنامه و لوح تقدیر کسب شده توسط این تعاونی است.

سعیدی حسینی به منظور رفاه مالی مردم کرمان در بخش فروش کتاب ها تاریخی 10 الی 20 درصد تخفیف نیز در نظر گرفته شده است.