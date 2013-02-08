به گزارش خبرنگار مهر، این زندان که یادآور سختیهای امام هفتم شیعیان در زندانهای بنیعباس است، توسط معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موزه عبرت مهیا شده است.
پیش از افتتاح ماکت سیاهچال امام موسی کاظم (ع) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی بازدید از موزه عبرت در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را برای خود توفیق دانست و گفت: بازدید از موزه عبرت باعث می شود تا ما مجاهدتهای مردان و زنانی را که از خود گذشتند تا انقلاب پیروز شود، به یاد بیاوریم و یاد همه شهدای انقلاب را گرامی بداریم.
وی ادامه داد: چه بسیار انسانهای بزرگی که مشقت و سختیهای فراوانی را در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی تحمل کردند که البته تحمل این سختیها به تاسی از ائمه اطهار (ع) بوده است؛ چراکه وقتی تاریخ را مرور کنیم میبینیم که معصومین (ع) چنان اراده محکمی را در حرکتهای خود داشتند که هیچ سختی و مشقتی مانع آنها نمیشد.
وزیر ارشاد با اشاره به این نکته که تاریخ ما با تاریخ صدر اسلام گره خورده است، تصریح کرد: تاریخ معاصر ما با تاریخ صدر اسلام پیوند دارد. کسانی که در راه انقلاب اسلامی گام برداشتند بدون شک از تاریخ اسلام الگوبرداری کردهاند. استقامت و بردباری ائمه اطهار سرمشقی بوده برای انقلاب اسلامی، به گونه ای که می توان گفت انقلاب ما نیز در نتیجه تلاشها و تحملهای مردانی بوده که در راه خدا گام برداشتهاند.
حسینی در ادامه با اشاره به سالهای بسیاری که امام موسی کاظم (ع) در زندان بوده است، اظهار کرد: در میان ائمه اطهار، امام موسی کاظم(ع) بیش از همه در زندان بوده و در طول عمر شریفشان رنجهای بسیاری را در سیاهچالها تحمل کرده اند. برای بزرگداشت و ادای احترام به این امام بزرگ، معاونت هنری وزارت ارشاد با زحمات بسیار و براساس مستندهای تاریخی سیاه چالی را در موزه عبرت ساخته است.
وی ادامه داد: در ساخت این سیاهچال تلاش شده تا مردم با دیدن این مناظر با رنجهای امام موسی کاظم (ع) آشنا شوند. این حرکت می تواند موجب آشنایی بیشتر جوانان با امام هفتم شیعیان شود و در عین حال جوانان را به مطالعه و بررسی بیشتر تاریخ ترغیب می کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از همه هنرمندانی که برای ساخت زندان امام موسی کاظم(ع) تلاش کرده اند قدردانی کرد و گفت: البته انتظار ما از هنرمندان نیز همین است که با هنر خود زحمات مردان خدا را به تصویر بکشند و حقایق تاریخ اسلام را برای مردم ملموستر کنند.
حمید شاه آبادی نیز در سخنانی گفت: راهاندازی چنین بخشی در کنار سایر بخشهای موزه عبرت ضروری بود که پیشنهاد ساخت و راهاندازی این زندان برای بازدید مردم از طرف هیئت مدیره موزه عبرت به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده و این معاونت هم از پیشنهاد ارائه شده استقبال کرد.
وی در پایان گفت: ما با بهره گیری از تمام ظرفیت هنری کشور و پژوهش هایی که در این حوزه انجام شد کار را پیش بردیم. پژوهش ها هم برای این بود که ویژگی های سیاهچالی که امام موسی کاظم (ع) در آن زندانی بودند مشخص و ماکت بر اساس همان ویژگی ها ساخته شود.
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