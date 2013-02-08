جمهوری آذربایجان بهترین گزینه برای صدور هنر نمایش اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق پیش از ظهر جمعه در کارگاه نقد و بررسی تئاتر استان اضافه کرد: با توجه به نزدیکی زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و باورهای دینی و عقیدتی می توان آثار نمایشی تولیدی استان را به جمهوری آذربایجان صادر کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع می تواند در ارتباط فرهنگی دو کشور تاثیر گذار باشد، افزود: از سوی دیگر این امر زمینه ساز تشویق هنرمند برای تولید آثار هنری است.

مدیر کل حوزه هنری استان تاکید کرد: برای استفاده بهینه از زحمات هنرمندان ضروری است دستگاههای اجرایی با تجمیع و ایجاد هماهنگی در بین برنامه های خود زمینه توسعه تولیدات هنری را فراهم کنند.

طرح تجمیع اعتبارات تئاتر عملی نشد

وی با بیان اینکه انجام این مهم در موضوع نمایش ضرورت ویژه ای دارد، تصریح کرد: در سالهای اخیر تلاش شده تا طرحی مبنی بر تجمیع اعتبارات دستگاههای مرتبط برای حمایت از گروههای تئاتر اجرا شود.

ناطق ادامه داد: در این طرح قرار بود با تجمیع اعتبارات دستگاههای هنری استان هر ماه از یک گروه تئاتر حمایت ویژه شود.



وی متذکر شد: با وجود اهمیت این موضوع این طرح به دلیل عدم همکاری لازم از سوی دستگاهها عملا اجرایی نشد و در حال حاضر در حد یک اندیشه باقی مانده است.

برگزاری شش عصرانه تئاتر در حوزه هنری

ناطق اضافه کرد: از جمله دیگر طرحهای حمایتی از تئاتر استان برگزاری شش عصرانه تئاتر در سال جاری بود که با استقبال قابل توجهی از سوی گروههای نمایشی مواجه شد.

وی هدف از این عصرانه را معرفی تولیدات نمایشنامه نویسی عنوان کرد و یادآور شد: عصرانه تئاتر در قالب نمایشنامه خوانی و نقد متن نمایش با انتخاب برترین ها انجام شد.

