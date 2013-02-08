به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سمندر پس از دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد و سنگ آهن بافق که با برتری تیم تبریزی به پایان رسید ضمن بیان این مطلب افزود: بازی سخت و سنگینی بود. تیم سنگ آهن با کسب موفقیت در هفته های اخیر با روحیه بالایی به تبریز آمده بود ولی تیم ما نیز برای کسب سه امتیاز و تدوام صدرنشینی راهی میدان شده بود که به لطف خدا این پیروزی شیرین را کسب کردیم.

وی در مورد اتفاقات حاشیه ای این دیدار نیز به سایت باشگاه گسترش فولاد گفت: حواشی این دیدار از گل اول تیم سنگ آهن بافق آغاز شد. ضربه پنالتی که در دقیقه 27 به سود این تیم گرفته شد به هیچ عنوان خطا نبود و حتی اگر خطایی هم از سوی مدافع ما انجام شده باشد، صد در صد بیرون از محوطه بود. با این وجود کادر فنی و بازیکنان ما اعتراض شدیدی به این موضوع نشان ندادند. در نیمه دوم با توصیه های کادر فنی تیم ما حاکم مطلق توپ و میدان بود و موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف داشتیم که تنها دو مورد آن به ثمر نشست. به هر حال سه امتیاز این بازی مهم بود که ما آن را به دست آوردیم.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد در مورد اعتراض کادر فنی تیم سنگ آهن بافق نیز گفت: آقایان پیروانی و ابراهیمی که بنده احترام ویِژه ای برای آنان قائلم، در مورد گل دوم ما معتقد به آفساید بودند. به همین دلیل اعتراضاتی را به داور مسابقه ابراز داشتند. در پایان بازی نیز این اعتراضات ادامه داشت.

وی ادامه داد: ولی همگان شاهد بودند که تصمیمات داور در این بازی بیش از آنکه به سود ما باشد به ضررمان بود و به نظر من تمامی اعتراضات آن فرافکنی بیش نبود. نمونه بارز آن نیز اعلام پنالتی ناحق به نفع سنگ آهن بافق بود. بازهم خدا را شاکریم که به حداقل حق خود در این بازی که همانا سه امتیاز بود، دست یافتیم.

سمندر در مورد آینده تیم گسترش فولاد نیز گفت: شکر خدا با برد برابر سنگ آهن بار دیگر اختلاف امتیازی مان با تیم الوند همدان به چهار امتیاز رسید. با غیرتی که از بازیکنان و کادر فنی تیم سراغ دارم به تداوم صدرنشینی امیدوارم. انشاا... در پایان فصل با صعود به لیگ برتر دومین سهمیه را برای تبریز و آذربایجان به ارمغان خواهیم آورد.