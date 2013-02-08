به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به مناسبت فرا رسیدن یوم الله 22 بهمن بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی ایران،هر ساله یادآور تولد حماسه ای است که خود برگرفته از قیام سراسرنور نبی اکرم صلی الله و علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام در ستیز با ظلمات و انتشار نور در عالم و آدم بوده است.

درسی که حدود هزارو چهارصد سال مرور شد،ب اور گشت و عقیدهای محکم وایمانی راسخ در قلوب ساخت و به یکباره کاخ ظلم و جور را فرو ریخت.ایمان به اتحاد مومنین در انجام وظایف دینی، نتیجه ای جز پیروزی و ظفر نخواهد داشت.

چه بسیار اهریمنان که کوشیدند تا بنای سست طاغوت و طاغوتیان به هیمنه ای ظاهری استوار بماند تا شاید رعبی هراس انگیز در دلهای پولادین مردم دین مدار و بیدار ایران اسلامی بیفکند. اما خود خوب میدانند که دلهای خدایی، جز او نمی بینند و جز ندای یاران او نمی شنوند.

خیزش خیل عظیم بیدار دلان از سال 1342 تا پیروزی انقلاب و تاکنون و آینده راهی را پیموده و خواهد رفت که صراط مستقیم خدا و مردان الهی است.

تبعیت و حمایت آنان از ولی امر خویش در زمان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(قدس سره) انقلاب را ثابت و در حال حاضر با رهبری داعیانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) در راه صدور نهضت عظیم الهی و بیداری اسلامی به اقصی نقاط عالم گام بر میدارد.

صدور انقلاب امام خمینی (قدس سره) با همه ابعاد فکری و عقیدتی آن و بروز و ظهور جنبه های مادی و معنوی بر گرفته از آن تفکرات ارزشمند، فریضه ای است که هر انسان آزاده ای بر نشر و توسعه و انجام آن مقید است.

بی شک هم چنان که مقام عظمای ولایت فرمودند: راه امام خمینی راه ما،هدف او هدف ما و رهنمود او مشعل فروزنده ماست و در هیچ زمان و هیچ مکانی به نغمه های نفاق گونه دشمنان خارجی و عناصر خود فروخته داخلی آنان توجهی نخواهیم کرد.

ما،ملت بیدار ولایت فقیه هستیم و به تاسی از هزاران شهید گلگون کفن فبل و بعد از پیروزی انقلاب با جان و مال خویش حافظ این حرکت عظیم بشری و امانت پاک الهی خواهیم بود

حرکتی که با ایجاد باور قوی (مامی توانیم) دستاوردهایی را درعرصه های گوناگون علمی پدید آورد که چشم بدخواهان راکور ودل دوستان را به افقهای آینده روشن تر وامیدوارترنمود..

ما مدیران ، اساتید و طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سراسرکشور، ضمن بیعت مجدد با ولی فقیه فرزانه خویش به پاس تقدیر از عنایات الهی در حفظ و تداوم این انقلاب عزیز ،همگان را به شرکت در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن دعوت و خود نیز در صفوف به هم فشرده آن شرکت خواهیم کرد.