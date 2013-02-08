۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

حضور سه هزار نفری مردم کیلان در جشن انقلاب

دماوند - خبرگزاری مهر: جشن انقلاب در کیلان به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر با هنرنمایی هنرمندان صدا و سیما با استقبال سه هزار نفری مردم کیلان و شهرهای اطراف آن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بزرگترین جشنهای شرق استان تهران در شهر کیلان شامگاه پنج شنبه با حضور مرتضی همتی شهردار دماوند، سید جلیل چوبداری شهردار کیلان، اعضای شورای شهر دماوند و کیلان و دیگر رؤسای ادارات شهرستان دماوند برگزار شد.

این مراسم در سالن تربیت بدنی شهر کیلان با مجری گری اقبال واحدی و تقلید صدای مجید شاهپوری آغاز شد.

بیژن خاوری در ادامه به همراه گروه ارکستر به اجرای کنسرت موسیقی پرداخت و همچنین شهرام لاسمی(قلقلی) که از بومیهای شهر کیلان است به اجرای کار برای همشهریانش پرداخت که مورد توجه بسیاری از شرکت کنندگان در این مراسم قرار گرفت.

لازم به ذکر است، در این مراسم اقبال واحدی در مابین برنامه با برگزاری مسابقات مختلف برای حضار شرکت کننده در این جشن جوایز نقدی که از سوی شهرداری کیلان تدارک دیده شده بود، اهدا کرد.

سید جلیل چوبداری شهردار کیلان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: چنین برنامه ای در این سطح در سالیان گذشته برگزار نشده بود و با توجه به استقبال خوب همشهریان کیلان، آبسرد و دماوند برنامه های متنوع دیگری در سال آینده در مناسبتهای مذهبی و ملی برگزار خواهد شد.

