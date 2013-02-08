افتتاح 630 کیلومتر راه روستایی در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، امسال در دهه فجر 158 پروژه راه روستایی با اعتبار 628323 میلیون ریال به افتتاح می رسد که براین اساس 630 کیلومتر راه احداث شده به بهره برداری می رسد.

همچنین 511 پروژه در زمینه بسازی و آسفالت راه های روستایی در وزارت راه و شهرسازی تعریف شده بود که براین اساس یک هزار و 780 کیلومتر راه روستایی بهسازی و آسفالت شد.

براساس این گزارش در کل کشور ساخت 26 پل منفرد در طول راه های روستایی با اعتبار 37 هزار و 731 میلیون ریال در دهه فجر به افتتاح می رسد.

در مجموع در دهه فجر امسال یک هزار و 195 پروژه در حوزه راه و ترابری با اعتبار 51 هزار و 364 میلیون ریال به افتتاح می رسد که از این میان 35 پروژه در بخش ریلی، 104 پروژه در بخش دریایی، 44 پروژه در بخش هوایی و 9 پروژه در بخش هواشناسی به بهره برداری می رسد.