حمایت مالی بود شرایطی مثل فولاد داشتیم/ برای شکست مس برنامه داریم

مجتبی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال سایپا و مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نیم فصل دوم از نظر فنی نسبت به نیم فصل اول پیشرفت خوبی داشته ایم هرچند که نتایج دلخواه خود را نگرفته ایم. هرچند که می دانم به دلیل مشکلات مالی آنطور که باید از ما حمایت لازم صورت نگرفت اما با توجه به پتانسیلی که داریم اگر از ما حمایت مالی می شد از نظر موقعیت در جدول رده بندی لیگ شرایطی مشابه تیم فولاد خوزستان داشتیم.

وی در همین خصوص افزود: متاسفانه شاهدیم که پس از بردهایی که بدست می آوریم پاداشی به بازیکنان ما تعلق نمی گیرد یا تعداد دفعات آن خیلی اندک است. خود من و برخی از بازیکنان تیم در این فصل انگیزه هایی فراتر از مسائل مالی و پاداش برای کار کردن داریم اما اکثر بازیکنان و اعضای کادر فنی مسائل مالی انگیزه زیادی برای آنها ایجاد می کند چون بر روی دریافت های مالی خود برنامه ریزی کرده اند.

سرمربی تیم سایپا تاکید کرد: در حال حاضر بازیکنان ما شرایط سختی را تجربه می کنند و مانند بازیکنان برخی تیم ها نیستند که درهنگام رویارویی با مشکلات دم به اعتراض و حتی اعتصاب بزنند. آنها به تعهداتی که نسبت تیم خود دارند بسیار پایبند هستند.

وی تاکید کرد: با وجود این مسائل بازیکنان ما تمرینات خوبی را انجام داده اند و انگیزه زیادی برای شکست دادن تیم مس کرمان دارند. ما در بازی رفت در کرمان با این تیم 2 بر 2 مساوی کردیم و برای بردن این تیم در زمین خود برنامه داریم ضمن اینکه خود من نیز هیچگاه به تساوی مقابل تیم های حریف فکر نمی کنم و فقط به دنبال کسب سه امتیاز هستم البته نباید فراموش کنیم که مس تیم باتجربه و خوبی است.

تقوی در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم این تیم پیش از بازی با مس گفت: متاسفانه شرایط ما در نیم فصل دوم به گونه ای بوده است که همواره در هر بازی 4 تا 6 بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت و یا محرومیت در اختیار نداریم. برای بازی با مس نیز مجید غلام‌نژاد و اسحاق سبحانی مصدوم هستند و سجاد شهباز زاده و روزبه شاه علی دوست نیز محروم اند.

وی در خصوص محرومیت روزبه شاه علی دوست تاکید کرد: در گزارش کمیته انضباطی که در اختیار ما قرار گرفته آمده که روزبه شاه علی دوست به دلیل حمله به ابروی داور محروم شده است در‌حالی که این اتفاق نیفتاده ضمن اینکه این بازیکن محرومیت قانونی خود را نیز پشت سر گذاشته است.

تقوی تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌دانیم که چرا کمیته انضباطی در بازی قبلی ما و بازی پیش رو مقابل مس کرمان با وجود اتمام محرومیت قانونی روزبه شاه علی دوست به وی اجازه بازی برای ما را نمی دهد البته مسئولان مربوطه در باشگاه سایپا به دنبال حل این موضوع در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هستند.

دیدار تیم های فوتبال سایپا و مس کرمان از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر ساعت 15:30 روز شنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.