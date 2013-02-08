به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه‌بانی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، گفت: تا پایان سالجاری بخشی از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه در ماه‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در توسعه میدان گازی پارس جنوبی انجام گرفته است، تصریح کرد: در سالجاری محدودیت‌های مالی وجود داشته با این وجود جذب سرمایه در پارس جنوبی تا پایان امسال به 17 میلیارد دلار می رسد.

معاون وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا فازهای پارس جنوبی 35 ماهه به بهره برداری خواهند رسید؟ اظهار کرد: طبیعتا به دلیل مشکلاتی در تامین تدارکات و اجرا با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد زمان توسعه فازهای پارس جنوبی بیشتر خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره بر اینکه در گذشته فازهای پارس جنوبی 40 تا 48 ماهه به بهره برداری می رسیدند تاکید کرد: با این حال بخشی از فازهای وعده شده در مدت 35 ماه به بهره برداری خواهند رسید.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران در اوایل سالجاری قرار بود تولید زودهنگام گاز از 5 فاز 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی در سالجاری عملیاتی شود.

از سوی دیگر، راه اندازی طرح توسعه 12، 15 تا 18، 22 تا 24 و 13 پارس جنوبی در لیست پروژه‌های مهرماندگار دولت قرار دارد و باید تا پایان فعالیت دولت دهم در مدار بهره بردایر قرار بگیرد.