فرهنگ مطالعه در کوثر تبیین شود/ عضویت پنج درصدی در کتابخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی ظهر جمعه در بازدید از روند اجرای طرحهای فرهنگی و کتابخانه ای این شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به پنج درصد از جمعیت کوثر و حدود هزار و 686 نفر عضو کتابخانه های عمومی هشتند که رقم آن بیانگر ضعفهای فرهنگی حوزه کتابخوانی در این شهرستان است.

وی اضافه کرد: ضروری است دستگاههای اجرایی مرتبط با ارائه برنامه های متنوع و آگاه سازی عمومی مردم، شهروندان را به مطالعه و عضویت در کتابخانه های عمومی ترغیب کنند.

سرپرست فرمانداری کوثر ادامه داد: علاوه بر این کمبود فضاهای کتابخانه ای نیز موجب شده اقبال اندکی به حوزه کتابخوانی در این استان وجود داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت سه کتابخانه استاد شهریار، امیر کبیر و ولایت با زیر بنای هزار و 205 متر مربع در این شهرستان تاکید کرد: این مقدار فضای مطالعاتی نمی تواند پاسخگوی نیاز جمعیت شهرستان کوثر باشد.

حسینی افزود: این در حالی است که در سال جاری این شهرستان برنامه ای برای احداث کتابخانه نداشته است.

وی اضافه کرد: ارزیابی کتابخانه های فعال نشان می دهد که با وجود 17 هزار و 343 جلد کتاب، ضروری است کتب جدید و متناسب با نیاز مراجعان تامین شود.

حسینی خواستار برنامه ریزی جهت توسعه و تجهیز کتابخانه های این شهرستان شد و تاکید کرد: تنها با توسعه مطالعه می توان آگاهی و بینش را ترویج داد.