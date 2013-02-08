معرفی برترینهای مسابقه دومیدانی فجر درگرگان

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات پیش از ظهر جمعه به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در گرگان برگزار شد و شرکت کنندگان از میدان بسیج تا میدان وحدت به رقابت پرداختند.

در این مسابقه، به 10 نفر اول این مسابقات بین دو تا هشت میلیون ریال وجه نقد از سوی برگزارکنندگان اهدا شد وبه 22 نفر از شرکت کنندگان نیز به قید قرعه 750 هزار ریال جوایز نقدی داده شد.

در این مسابقات کهبه صورت آزاد برای تمام رده های سنی برگزار شد،احسان زینی وند از ایلام با شماره 249 مقام نخست را کسب کرد ونایب قهرمان این دوره از این مسابقات نیز محمدرضا ابوترابی با شماره 473 از تهران بود.



پژمان گرزوای از همدان ،احمد فرود از فارس ،حسین کیهانی از کرمانشاه ،محمد جعفر مرادی از تهران ،حسین شیرقوی از آذربایجان، همایون همتی از کرمانشاه ،حسین عابدی از فارس ومرتضی بیران وند از خرم آباد در رتبه های سوم تا دهم ایستادند.

مسئولان هم دویدند.

از تکات جالب توجه این مسابقات حضور رئیس فدراسیون دومیدانی کشور، امامی نماینده مردم گرگان وآق قلا، شهردارگرگان و اعضای شورای شهر گرگان دربین دوندگان بود.

برای برگزاری این دوره از مسابقات هیئت دو و میدانی استان گلستان، شهرداری گرگان، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان، اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان، سپاه نینوا گلستان، اداره آموزش و پرورش گرگان، جمعیت هلال احمر گلستان، سازمان مدیریت پسماند گلستان، لشگر 30 گرگان مشارکت داشتند.