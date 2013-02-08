به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی در خطبه‌های امروز نماز جمعه جم اظهار داشت: کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد و همه مسئولان باید برای ایجاد وحدت در کشور تلاش کنند.

وی برخی از اقدامات و صحبت‌های مسئولان را بر خلاف صلاح نظام و انقلاب دانست و افزود: این گونه رفتارها نباید در سطح جامعه به وجود آید اینگونه رفتارهای خلاف وحدت نباید تداوم داشته باشد.

امام جمعه جم با بیان اینکه مسئولان باید وحدت عالمانه را متبلور سازند و با درایت بیشتری عمل کنند، اضافه کرد: همه باید با تبعیت از رهبر معظم انقلاب و با کار و تلاش بیشتر و بهتر برای سرافرازی این نظام که با خون هزاران شهید آبیاری شده فعالیت کنند.

وی به اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در زمان استیضاح وزیر کار اشاره کرد و ادامه داد: اتفاقاتی در این جلسه روی داد که نباید اتفاق می‌افتاد و باعث انتقاد مقام معظم رهبری از این مسائل شد.

حجت‌الاسلام گنجی در ارتباط با صحبت‌های صورت گرفته در مورد مذاکره آمریکا و ایران نیز بیان داشت: همه باید گوش به فرمان رهبری باشیم؛ بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری راه و مسیر را برای مسئولان مشخص کرده است.

تبعیت از ولایت فقیه برای سربلندی کشور ضروری است

وی در ادامه با تبریک ایام‌الله ذهه مبارک فجر، اضافه کرد: باید با وحدت و همدلی و حرکت در مسیر رهبری از انقلاب و نظام دفاع کنیم و باید با بصیرت و دشمن‌شناسی و تبعیت از ولایت فقیه برای سربلندی کشور تلاش کنیم.

امام جمعه جم پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار یک نظام اسلامی را برکتی برای مردم ایران دانست و افزود: باید نعمت ارزشمند انقلاب اسلامی را حفظ کنیم، این امانت الهی که امروز در دست ماست نیاز به حمایت دارد.

حجت‌الاسلام گنجی با تبریک 22 بهمن به خانواده معظم شهدا تصریح کرد: امسال در حالی راهپیمایی 22 بهمن را برگزار خواهیم کرد که پیام آزادی‌خواهی و استکبارستیزی انقلاب اسلامی تمام مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و در جای جای جهان اسلام شاهد حرکت‌های ارزشمندی هستیم که از انقلاب اسلامی ایران الگوبرداری شده است.

وی اضافه کرد: همه مردم در سراسر کشور و استان و به ویژه در شهرستان جم باید در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند تا بار دیگر جهانیان متوجه عظمت ملت انقلابی ایران شوند.

امام جمعه جم با اشاره به سالروز عملیات غرورآفرین والفجر 8 خاطرنشان کرد: دشمن در این عملیات غافلگیر شد و دهها هزار نیرو جابجا کردیم و دشمن متوجه نشد و در واقع انتخاب تاکتیک صحیح و وحدت نظر در فرماندهی از رموز پیروزی در این عملیات بود که موجب غرور کشور شد و دست دشمن را از دریا کوتاه کردیم.