حضور در راهپیمایی 22 بهمن برای خنثی سازی توطئه های دشمنان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصراله پژمان فر در مراسم غبارروبی مزار شهدای انقلاب در بهشت رضا(ع) مشهد، در جمع خانواده های شهدا، ایثارگران، بسیجیان و دانش آموزان مشهد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران توانسته است با تمام قدرت در برابر تحریم های دشمنان ایستادگی نماید و آنها را تبدیل به فرصت کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قدرت نظامی ایران، بیان کرد: امروزه آنقدر مقتدر هستیم که در دنیا احساس می کنند که از لحاظ نظامی نمی توانند با ملت ما مقابله کنند و اگر چنین احساسی نداشتند، قطعا تاکنون عملیات نظامی خود را علیه ملت ایران انجام می دادند.



حجت الاسلام پژمان فر با بیان اینکه مقابله نظامی در برنامه کاری دشمنان انقلاب نیست، افزود: اقتدار نظامی ایران بسیار قوی است و از لحاظ نظامی تجربه بسیار بالایی داریم و امکان ندارد دشمنان بتوانند علیه ما علمیات نظامی انجام دهند.



وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت در بین مسئولان و مردم، گفت: آنها می خواهند با ایجاد اختلاف مردم و مسئولان را به جان یکدیگر بیندازند و ضرورت انسجام و همدلی در برنامه های جاری یک اصل اساسی است که باید نسبت به آن توجه داشته باشیم.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل سوریه، تصریح کرد: اسرائیل حدود 20 ماه است که سوریه را مورد شدید ترین علمیات نظامی قرار داده است اما تاکنون هیچ کاری نتوانسته است انجام دهد.



حجت الاسلام پژمان فر خطاب به خانواده های شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: ما انسان هایی هستیم که هرگز دست از انقلاب برنخواهیم داشت و قطعا از این بحران به خوبی عبور خواهیم کرد.



وی بیان کرد: در حوادث غبار آلود، یک راه بیشتر نداریم و آن هم این است که به پرچم هدایت رهبری امت اسلام نگاه کنیم و در مسیر هدایت آن حرکت کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: استکبار ستیزی ملت ایران زمینه ساز قیام امام زمان(عج) خواهد بود و امیدواریم مردم ایران حضوری پرشور و امید کننده در راهپیمایی 22 بهمن داشته باشند.