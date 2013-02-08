محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص تبعات بداخلاقی سیاسیون در کشور و اثرات آن در جامعه اظهار داشت: کشور ما یک کشور اخلاق مدار و انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی و اخلاقی است.

وی گفت: کسانی که مسیر حرکت شان با اخلاق منطبق نیست، از ذات انقلاب فاصله می گیرند و از مسیر انقلاب جدا می شوند. ممکن است چند روزی خودشان را با مسیر انقلاب هماهنگ کنند و از مواهب آن بهره برداری کنند اما چون ذات شان با ذات انقلاب هماهنگ نیست از انقلاب دور خواهند شد.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: با وجود اینکه انقلابیون به خود انقلاب مایل هستند، آنها که از ذات انقلاب جدا شدند، نمی توانند تا پایان راه با انقلاب هم مسیر باشند. مردم ملاک دارند و ملت ما یک ملت ارزشی مسلمان است. انقلاب هم براساس ملاک بوده است. به همین دلیل حاضر شدند برای آن خون دهند چون با اعتقادات شان هماهنگ بوده است.

هر کسی که از اعتقادات ملت جدا شود ملت او را طرد می کند

وی ادامه داد: مردم بنی صدر را به آن دلیل که از ذات انقلاب جدا شد طرد کردند. ملت با کسی عقد اخوت نبسته است. مردم با نهضت امام خمینی (ره) که مبتنی بر نهضت انبیاء الهی بود عقد اخوت بستند نه با اشخاص. لذا هر کسی که از اعتقادات ملت که عجین شده با ذات انقلاب است، جدا شود ملت او را حذف می کند.

دهقان با بیان اینکه ملت دلشان برای جدایی کسی که تا دیروز با آنها بوده می سوزد، گفت: در چنین شرایطی مردم ناراحت می شوند همان طور که نظام و مسئولان نظام و رهبر انقلاب دلشان نمی خواهند هیچکس از این مسیر جدا شود. نگاه نظام جذب حداکثری و دفع حداقلی است. اما کسانی که خودشان را از قطار نظام و انقلاب به بیرون پرت می کنند و با بی عقلی و ماجراجویی خودشان را روی ریل قطار می اندازند، دیگر نظام نمی تواند کاری انجام دهد.

دل مردم برای کسی که خودش را روی ریل قطار پرتاب کرده، می سوزد

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: البته مردم ناراحت می شوند وقتی می بینند کسی که در یک قطار انقلاب و کنار آنها بوده خودش را روی ریل پرتاب و له کرده است. اما بیشتر از آن که مردم دلشان برای آن فرد بسوزد دلشان برای اصل نظام و انقلاب می سوزد که اگر این گونه افراد همین رویه را ادامه دهند و بخواهند فرمان قطار را بگیرند و قطار را از ریل خارج کنند و به دره بیاندازد، کل ملت آسیب می بیند.

نماینده چناران گفت: کسانی که از انقلاب جدا می شوند از جهتی ناامید کننده است اما از جهت دیگر مردم امیدوار می شوند که این قطار انقلاب خودش، خودش را پالایش می کند و از خود محافظت می کند.

اراده مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی شود

عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص راهکار جدی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: راهکار جدی مبارزه با مفاسد این است که اراده واقعی و صادقانه و خالصانه در دل مسئولان مربوطه شکل بگیرد. متاسفانه این اراده یا دیده نمی شود یا کم است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: اولین توقع از آقای احمدی نژاد این بود که در پرونده های متعدد فساد اقتصادی که شکل گرفته است از جمله پرونده سه هزار میلیارد تومانی، همه کسانی که مرتکب جرم و تخلب شده اند را عزل و به مردم و قوه قضائیه معرفی می کرد.

معرفی مفسدان اقتصادی در دستگاههای اجرایی کمترین توقع از رئیس جمهور

وی گفت: کسی که مسئول اجرا در کشور است حداقل توقع از او این است که افراد مفسدی که در زیرمجموعه خودش کار می کنند را معرفی کند.

دهقان ادامه داد: دومین انتظار از آقای احمدی نژاد این بود که برخی اطرافیان برجسته خود را که متهم به فساد اقتصادی هستند اجازه می داد به آنها طبق قانون برخورد شود و اعلام نکند که اینها خط قرمز من هستند. سومین توقع هم این بود که در طی ریاست جمهوری خود حداقل یک لایحه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیاورد با شعار تنها نمی شود با فساد مبارزه کرد.

وی تاکید کرد: فساد عمدتاً در جایی شکل می گیرد که پول و قدرت بیشتر باشد همه می دانیم که پول و قدرت در دولت و در اختیار رئیس قوه مجریه است. در این هشت سال توقع واقعی از آقای احمدی نژاد این بود که در زیر مجموع خودش افرادی که رشوه می گیرند و زد و بند می کند و یا اختلاس کردند و بانک هایی که در اختلاس موثر هستند به قوه قضائیه اعلام کند و به مردم بگوید چون اینها تخلف کرده اند عزل می شوند و قوه قضائیه هم رسیدگی خواهد کرد.

رئیس جمهور تخلفات بانکها در دادن وام بدون وثیقه را بررسی نکرد

دهقان به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در معوقات بانکی بخشی مربوط به فساد است توقع این بود رئیس جمهور بررسی کند که چرا روسای بانک ها در برخی شعب بدون گرفتن وثیقه به افراد وام داده اند. چرا 50 هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه داده شده است .مشخص است که این خلاف است و آنها تبانی کرده اند. اولین کار آقای احمدی نژاد باید این بود که آنها را معرفی می کرد اما این کار را نکرد.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: حتی اگر برادر رئیس مجلس هم تخلف کرده باید رسیدگی شود. من از قوه قضائیه می خواهم حتماً به این موضوع رسیدگی کند. ما مجموعه وسیعی از انسان های سالم و پاک در دولت مجلس و سایر بخش های کشور داریم که در حال خدمت هستند. اگر تعدادی دچار فساد اقتصادی هستند نباید این باعث شود که آبروی نظام را ببرند باید با متخلفان و مجرمان اقتصادی برخورد قاطع شود تا دامن نظام و سایر مسئولان حکومتی از این گونه مفاسد مبرا بماند و دیگران متهم نشوند.