شصت و ششمین اجلاس روسای دانشگاههای آزاد در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در مراسم باشکوهی که با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، فرهاد دانشجو ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی کشور، محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، عباسپور، رحمانی، محمدی و حسینی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونان، روسای واحدها، مسئولان تشکل های سیاسی، استادان و دانشجویان و اصحاب رسانه برگزار شد شصت و ششمین اجلاس روسای دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور در قزوین آغاز به کار کرد.

هم زمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شصت و ششمین اجلاس سراسری روسای دانشگاه های آزاد اسلامی کشور با هدف بحث و گفتگو در زمینه های تخصصی به ویژه حوزه های فرهنگی و تبیین نقشه فرهنگی که اخیرا از سوی ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده به مدت دو روز در قزوین برگزار می شود.

هم چنین در این اجلاس نشست های تخصصی در حوزه های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، عمرانی، مالی، امور بین الملل و سایر حوزه های عملکردی دانشگاه با هدف هم فکری و تعامل نظر پیش بینی شده است.

بررسی دست آوردهای ارتقاء کیفی دانشگاه به ویژه حرکت در راستای سیاست های جدید دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ساختارهای عدم تمرکز که با اجرای هیئت امنای استانی شکل گرفته نیز در این اجلاس مورد بررسی قرار می گیرد.



دانشجو: اخلاق را در سیاست جدی بگیریم

فرهاد دانشجو در آئین گشایش این اجلاس رعایت اخلاق در جامعه را یادآورشد و اظهارداشت: اگر اخلاق را در سیاست رعایت کنیم و از تهمت زدن به انسانها خودداری کنیم امور اصلاح می شود.

وی افزود: اگر رفتارهای غیراخلاقی در جامعه اصلاح شود و تکیه بر اخلاق مداری که ریشه در آموزه های دینی دارد در جامعه ترویج شود می توان امیدوار بود که بر مسائل فائق آئیم وگرنه دچار مشکل و آسیب می شویم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور تصریح کرد: صداقت، راستگویی، امانتداری و پایبندی به عهد و پیمان از سیره های اخلاقی پیامبر بزرگوار اسلام است که باید در میان مردم و مسئولان هم رایج شود و ما که خود را تابع ائمه می دانیم این دستورات دینی را جدی بگیریم و به آن عمل کنیم.

دانشجو یادآورشد: در شرایط کنونی نیازمند تقویت رابطه مردم و مسئولان هستیم تا به بقا حکومت منجر شود لذا در دانشگاه آزاد هم انتظار می رود روسای دانشگاه در میان دانشجویان و استادان حضور یابند و ارتباط صمیمی و مهربانانه با مجموعه خود داشته باشند تا بتوانند ضمن آشنایی با امور برای حل آنها نیز اقدام کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور بیان کرد: یکی از ویژگی های پیامبر اکرم(ص) حسن خلق و محبت با مردم بود لذا ما حق نداریم منازعات سیاسی را برای زیرپا گذاشتن اخلاق بهانه قرار دهیم.

دوری از متملقان و چاپلوسان

دانشجو دوری از متملقان را به روسای دانشگاه توصیه کرد و افزود: افراد چاپلوس و متملق نباید در میان مسئولان دانشگاه جایگاهی داشته باشند و لازم است فضا را برای بیان واقعیتها، شنیدن حرف حق فراهم کنیم تا این افراد فرصت عرضه اندام پیدا نکنند.

این مسئول گفت: روسای دانشگاهها باید از سخت گیری های غیر منطقی هم خودداری کرده و با میانه روی و سهل گیری امور به روان سازی فعالیتها و جلب رضایت عمومی کمک کنند.

دانشجو دوری از شایعات و صیانت از منزلت و جایگاه دانشجو استاد را یادآورشد و تصریح کرد: شایعات و ناهنجارها نباید در فضای دانشگاهی به هنجار و کار متداول و پسندیده تبدیل شود لذا ما وظیفه داریم با ایجاد فضایی باز منطبق بر آموزه های دینی و اسلامی ضمن ارتقاء جایگاه دانشگاه از فضای تهمت، شایعه و دروغ پردازی دوری و جلوگیری کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کشور با مشکلات زیادی روبروست که به دانشگاه نیز سرایت کرده است اما با تدبیر، اصلاح امور، دوری از تظاهر و ریاکاری، توکل به خدا و صبرو و محبت به یکدیگر می توانیم از این شرایط عبور کنیم.

دانشجو اظهارداشت: روسای دانشگاه ها باید پاسخگوی دانشجویان و استادان باشند و از خودمحوری و قدرت طلبی دوری کنند و در مسیر کیفی سازی فعالیتها و رشد علمی دانشگاه نقش مهم خود را بخوبی ایفا کنند.