آسمان سراسر کشور نورباران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در طلیعه سی و پنجمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: نوای روحانی، دل انگیز و روح بخش گلبانگ تکبیر، ملت بزرگ و استوار ایران اسلامی در شب پیروزی انقلاب اسلامی در کران تا کران آسمان گلگون میهن عزیزمان طنین انداز می شود و بامداد دم قدسیایی شهدا و امام شهیدان، همراه با فریادهای الله اکبر ملت شجاع و قهرمان ایران اسلامی در حمایت از ملت های مسلمان و ستم دیده جهان بر اندام نحیف استکبار جهانی و تمام کاخ های ظلم و طاغوت لرزه انداخته و تمامی نقشه های شوم دشمنان انقلاب اسلامی را منهدم نموده و تحریم های یک جانبه استکبار را ناکام می گذارد.

به گزارش کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی در شامگاه 21 بهمن ماه (شب 22 بهمن) سراسر کشور همزمان با تهران راس ساعت 21 در 331 شهر و شهرستان و همزمان در 17 منطقه از میادین اصلی و مکان های عمومی شهر تهران نورباران می شود.

ایران اسلامی در شب پیروزی انقلاب اسلامی (شب 22 بهمن) به یکباره می خروشد و از اقیانوس بیکران ملت به پا خواسته و مصمم ایران غریو فریادهای توفنده "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را که تجلی بخش کلمه وحدت، وحدت کله امت سربلند ایران اسلامی را سر می دهند.

الله اکبری که از اعماق وجود یکایک ملت مسلمان و سلحشور ایران اسلامی به پا خواست و تمامی کاخ های ظلم ستمشاهی را ویران نمود.

الله اکبری که تمامی مرزهای جغرافیایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی را درنوردیده و به وسعت پهنه پهناور زمین و تمامی قلوب عاشق حق و حقیقت گسترش یافت و به عنوان الگویی برتر در صدر نظام های سیاسی جهان قرار گرفت.

الله اکبری که به عنوان پیام صلح و آزادی و عدالت و استکبار ستیزی در بین کشورهای مسلمان و آزاده خواه جهان مورد پذیرش قرار گرفت.

الله اکبری که امید بخش دوستان و بیم دهنده دشمنان و نوید بخش طلوع ستاره فجر انقلاب در پیگاه صبح امید در آسمان پرفروغ ایران اسلامی است.

الله اکبری که تجلی بخش همبستگی عمومی اراده و اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سایه سار کلمه وحدت و وحدت کلمه است.

اینک ملت آگاه و بیدار ایران اسلامی به شکرانه سی و چهار سال افتخار و اقتدار آفرینی و با پشتوانه اداره های راسخ ملت شجاع و قهرمان ایران در آغاز ورود به سی و پنجمین سال از حیات طیبه و پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در شامگاه بیست و یکم بهمن ماه می خروشند و فریاد رسای تکبیر خود را از ماذنه ها و گل دسته های مساجد، پشت بام منازل و اماکن و هیئات مذهبی و در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهرها و روستاهای سراسر کشور به گوش جهانیان می رساند.

الله اکبر به سی و چهار سال وحدت و اتحاد حول محور مقام ولایت فقیه

الله اکبر به سی و چهار سال ایستادگی و پایداری جانانه ملت قهرمان ایران اسلامی در مقابل نظام سلطه

الله اکبر به سی و چهار سال حیات طیبه و پربرکت در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

الله اکبر به سی و چهار سال عزت و سربلندی در سایه سار اندیشه های ناب قرآن کریم و ائمه معصومین (علیهم السلام)

الله اکبر به سی و چهار سال نقش آفرینی در جهت پویایی و استحکام نظام اسلامی

الله اکبر به سی و چهار سال جهاد پرتلاش و خستگی ناپذیر برای برافراشتن پرچم لا اله الا الله

الله اکبر به سی و چهار سال حماسه آفرینی و حضور آگاهانه در صحنه های مختلف رای تعیین سرنوشت کشور

الله اکبر به این همه شور و شوق که در اعماق قلوب ملت رشید ایران موج زنان تمامی نقشه های شوم استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب را نقش بر آب می کند.

در پایان این اطلاعیه آمده است:

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی از ملت استوار و سربلند ایران اسلامی می خواهد تا بار دیگر انقلاب اسلامی را که همانا (استقلال، ازادی و جمهوری اسلامی) است، سر داده و ضمن فریاد بانگ تکبیر پاسخ کوبنده به یاوه گویان جهانی به سرکردگی آمریکای ام الفساد و اذناب داخلی اش، وحدت و انسجام خود را با زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان های والای امام راحل عظیم الشان به اثبات برسانند و با تجدید میثاق حماسی آن اصل مترقی ولایت فقیه حمایت نموده و در راستای اطاعت از فرامین رهبری و حفاظت از دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی لحظه ای پای ننشینند.