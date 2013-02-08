  1. هنر
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۱۷

شبکه شما جشنواره فیلم فجر را به 10 استان برد

شبکه شما جشنواره فیلم فجر را به 10 استان برد

در حالی که 10 استان کشور میزبان جشنواره فیلم فجر هستند، شبکه شما برنامه زنده‌ای را تا پایان این جشنواره در این زمینه روی آنتن فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر و با توجه به حضور تعدادی از محصولات سینمایی و مستند حوزه شهرستان­‌ها در این جشنواره، شبکه شما برنامه­‌ای زنده به مدت 8 روز در کنداکتور برنامه­‌های خود قرار داد.

در این برنامه در ارتباط زنده با برج میلاد به انعکاس آخرین اخبار روزانه جشنواره پرداخته ­شد. در این برنامه نیم ساعته سعی شده بود اخبار مرتبط با آثار حوزه استان­‌ها ("تابستان طولانی"، "تنهای تنهای تنها" و ...) که مورد اقبال صاحب نظران سینمایی و فرهنگی قرار گرفته است، تحت پوشش و بررسی قرار بگیرد.

فیلم­‌های "تابستان طولانی" از مرکز خراسان رضوی و "تنهای تنهای تنها" از مرکز بوشهر و همچنین دو مستند "پرندگان در سرزمین برف و آفتاب" تولید مرکز کهگیلویه و بویراحمد و "رودخانه لیان" کاری از مرکز بوشهر در سینماهای مختلف سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای علاقمندان اکران شد.

قم، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه، کردستان، قزوین، کرمان، فارس، بوشهر و همدان 10 استان کشور است که میزبانان همزمان سی و یکمین جشنواره فیلم فجر بودند.

کد مطلب 1811877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها