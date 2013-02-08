شبکه شما جشنواره فیلم فجر را به 10 استان برد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر و با توجه به حضور تعدادی از محصولات سینمایی و مستند حوزه شهرستانها در این جشنواره، شبکه شما برنامهای زنده به مدت 8 روز در کنداکتور برنامههای خود قرار داد.
در این برنامه در ارتباط زنده با برج میلاد به انعکاس آخرین اخبار روزانه جشنواره پرداخته شد. در این برنامه نیم ساعته سعی شده بود اخبار مرتبط با آثار حوزه استانها ("تابستان طولانی"، "تنهای تنهای تنها" و ...) که مورد اقبال صاحب نظران سینمایی و فرهنگی قرار گرفته است، تحت پوشش و بررسی قرار بگیرد.
فیلمهای "تابستان طولانی" از مرکز خراسان رضوی و "تنهای تنهای تنها" از مرکز بوشهر و همچنین دو مستند "پرندگان در سرزمین برف و آفتاب" تولید مرکز کهگیلویه و بویراحمد و "رودخانه لیان" کاری از مرکز بوشهر در سینماهای مختلف سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای علاقمندان اکران شد.
قم، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه، کردستان، قزوین، کرمان، فارس، بوشهر و همدان 10 استان کشور است که میزبانان همزمان سی و یکمین جشنواره فیلم فجر بودند.
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