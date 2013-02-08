شبکه شما جشنواره فیلم فجر را به 10 استان برد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر و با توجه به حضور تعدادی از محصولات سینمایی و مستند حوزه شهرستان­‌ها در این جشنواره، شبکه شما برنامه­‌ای زنده به مدت 8 روز در کنداکتور برنامه­‌های خود قرار داد.

در این برنامه در ارتباط زنده با برج میلاد به انعکاس آخرین اخبار روزانه جشنواره پرداخته ­شد. در این برنامه نیم ساعته سعی شده بود اخبار مرتبط با آثار حوزه استان­‌ها ("تابستان طولانی"، "تنهای تنهای تنها" و ...) که مورد اقبال صاحب نظران سینمایی و فرهنگی قرار گرفته است، تحت پوشش و بررسی قرار بگیرد.



فیلم­‌های "تابستان طولانی" از مرکز خراسان رضوی و "تنهای تنهای تنها" از مرکز بوشهر و همچنین دو مستند "پرندگان در سرزمین برف و آفتاب" تولید مرکز کهگیلویه و بویراحمد و "رودخانه لیان" کاری از مرکز بوشهر در سینماهای مختلف سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای علاقمندان اکران شد.



قم، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه، کردستان، قزوین، کرمان، فارس، بوشهر و همدان 10 استان کشور است که میزبانان همزمان سی و یکمین جشنواره فیلم فجر بودند.