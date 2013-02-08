به گزارش خبرگزاری مهر، مدیربرنامه‌های این خواننده گفت: رضا یزدانی در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر قطعاتی از آلبوم جدیدش را که هنوز منتشر نشده است، برای مخاطبان اجرا می‌کند.

علی اوجی در ادامه تصریح کرد: او در کنسرت پیش روی در جشنواره فجر قطعاتی از آلبوم 25 شب، ساعت فراموشی، شهردل و...را اجرا خواهد کرد.

وی از حضور یک نوازنده میهمان دف در این برنامه خبرداد و بیان کرد: یاشار خسروی نیز به عنوان نوازنده ساکسفون گروه را همراهی خواهد کرد.

مدیربرنامه‌های یزدانی درباره سازبندی ارکستر نیز توضیح داد: میلاد عدل (گیتار الکتریک)، مازیار احمدپور (گیتار الکتریک)، آرش زمانیان (گیتار بیس)، محمد خرمی‌نژاد (درامز) و بهروز بایگان (کیبورد و پیانو) رضا یزدانی را همراهی خواهند کرد.

رضا یزدانی 26 بهمن، ساعت 18:30 در سالن همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه خواهد رفت.

بخش پاپ بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از 25 بهمن تا 1 اسفند با حضور 9 گروه پاپ در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

جشنواره موسیقی فجر در شیراز

دیگر خبر جشنواره موسیقی فجر اینکه مجموعه فرهنگی هنری "حافظ" شهر شیراز در جشنواره موسیقی فجر میزبان 8 گروه موسیقی در ژانرهای مختلف خواهد بود.

رسیتال پیانو هلند 24 بهمن‌ماه و در ساعت 19 میزبان علاقمندان موسیقی کلاسیک خواهد بود. رضا یزدانی 25 بهمن‌ماه در دوسانس 18:30 و 21 برای علاقمندان موسیقی پاپ به روی صحنه خواهد رفت.



علاقمندان موسیقی تلفیقی در روز سوم جشنواره، شاهد اجرای گروه آوای زمین خواهند بود که تلفیقی از موسیقی ایرانی و هندی را در برمی‌گیرد که ساعت 19 برگزار خواهد شد. همچنین، مظفر شفیعی 27 بهمن ‌ماه با گروه ماهریز به سرپرستی هادی اینالو در این شهر در ساعت 19 به روی صحنه خواهد رفت.



نوای موسیقی ایرانی نیز 28 بهمن در شهر شیراز طنین‌انداز خواهد شد و گروه ادیب با خوانندگی محمد معتمدی در ساعت 19 اجرا خواهد کرد.



29 بهمن نوبت گروه سائر با هنرنمایی مهران موثقی، مازیار ظریف و سینا ذکایی است که موسیقی پاپ را در همین ساعت اجرا خواهند کرد. هفت‌گاه معلق با حضور فرخ‌زاد لایق و پدرام فریوسفی 30 بهمن ماه و در ساعت 19 موسیقی کلاسیک ایرانی را طنین‌انداز خواهند کرد.



گروه همنوازان ایران با هنرنمایی علی زند وکیلی و کاوه پیمان 1 اسفندماه و بازهم در ساعت 19 قطعات موسیقی ا یرانی را اجرا خواهند کرد. همچنین، نمایش فیلم‌های مستند موسیقی ایرانی و خارجی در تالار غزال انجام خواهد شد.

