مرسی توسعه را از احمدی نژاد یاد بگیرد/ احداث شبکه مترو در تهران بدون کمک بیگانگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری اعلام کردند: امروز قرار است گروههای سیاسی و ملی مصری تظاهراتی در راستای تکمیل اهداف انقلاب برگزار کنند.

خبر دیگر اینکه محمود شعبان یکی از شخصیتهای دینی مصری در یک گفتگو، رهبران جبهه نجات ملی(محمد البرادعی، حمدین صباحی و عمرو موسی) را مهدور الدم اعلام کرد.

این درحالی است که حمدین صباحی در صفحه تویتر خود نوشت : ما به مبارزات مسالمت آمیز خود برای کامل کردن انقلاب و قصاص خون شهدا ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ایمان به اهدافمان تهدید آنها(فتوی محمود شعبان) را خنثی می کند.

خبر دیگر اینکه ممدوح حمزه مهندس از فعالان انقلابی مصری، از محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور خواست که توسعه کشور را از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بیاموزد.

وی افزود: امیدوارم که مرسی از احمدی نژاد چگونگی توسعه کشور را با تکیه بر توانمندیهای داخلی یاد بگیرد به طور مثال ایران با وجود تحریمهای اقتصادی، توانسته است 140 کیلومتر مترو در تهران احداث کند بدون اینکه از بیگانگان کمک بگیرد.

حمزه ضمن تمجید از روند توسعه در ایران گفت: ایرانی ها فقط مقادیر کمی کالا وارد می کنند و قیمتها را مهار می کنند و به خارج برای گدایی نمی روند و برای حل مشکلات داخلی مشابه قندیل(نخست وزیر مصر) به خارج چشم ندوخته اند.

وی به توانمندی ایرانی ها در تولید خودرو، احداث نیروگاه برق هسته ای و ساخت موشک و زیر دریایی اشاره کرد.