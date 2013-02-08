«ابعاد نظری و عملی بیداری اسلامی» منتشر شد/ بیداری اسلامی و افول آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل اول این اثر با عنوان «چشم‌انداز اسلام‌ سیاسی و آینده روابط جریانات اسلامگرا در منطقه (در پرتو تحولات بیداری اسلامی)» به دنبال پاسخ‌گویی به این سئوالات است: چه عواملی می‌تواند ماهیت بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی را تغییر دهد و وقوع بیداری اسلامی چه اثراتی در توازن قدرت در جهان دارد و چگونه این تحول، موازنه قدرت را در منطقه خاورمیانه تغییر خواهد داد؟ همچنین در این موقعیت زمانی که در ترکیه، مصر و تونس شاهد به قدرت رسیدن اسلام گرایان و ایجاد سه نوع جدید اسلام سیاسی در جهان هستیم، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اسلام سیاسی چگونه خواهد بود؟

نگارنده برای پاسخ دادن به این سئوالات در این زمینه چهار سناریو مطرح است که پیرامون سناریوی تصادم و تضاد؛ سناریوی رقابت؛ سناریوی همزیستی مسالمت‌آمیز؛ و سناریوی ائتلاف‌سازی و اتحادسازی به بحث پرداخته است. فصل دوم با عنوان «رسانه‌های جهان و بیداری اسلامی از دیپلماسی سکوت تا پایان دیپلماسی» بیان می‌دارد که «سکوت» و «پایان» هر دو در حوزه دیپلماسی، خود نوعی از دیپلماسی رسانه‌ای و عمومی در سطح جهانی برای بخشی از جهان ترسیم شده بود که جهان سلطه‌گر، در اشکال و انواع جهانی، منطقه‌ای و کشوری خود درصدد مقابله با خیزش‌های مردمی، آگاهی عمومی، بیداری اسلامی، جنبش‌های انسانی و بالاخره حرکت‌های انسانی به سمت آزادی، مردم‌سالاری، دینداری و کرامت انسانی می‌باشد.

این مقاله در مورد نحوه عملکرد رسانه‌های جهان در مورد بیداری اسلامی بحث می‌نماید. فصل با عنوان «تحلیل قیام‌های منطقه از منظر تئوری پرخاشگری ناشی از محرومیت» بیان می‌دارد که علل قیام‌های منطقه؛ محرومیت متراکم و انباشته در طول سال‌ها در بین ملت‌های منطقه و نیز احساس سرخوردگی، تحقیر شدگی و نداشتن بعد بیرونی حاکمیت برای دولت‌ها؛ به خاطر سیطره ابرقدرت‌ها، عامل درونی قیام‌ها را ایجاد کرد و باعث ایجاد نوعی احساس نفرت و کینه نسبت به شرایط موجود شد.

فصل چهارم با عنوان «تحولات منطقه ‌عربی و نقش جمهوری‌ اسلامی‌ایران پیرامون بیداری اسلامی» بیان می‌دارد که بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه به علت عوامل شش‌گانه زیر می‌باشد: اوضاع وخیم اقتصادی در کشورهای اسلامی، عدم وجود آزادی‌های سیاسی، اعتراض به حمایت حکام عرب از رژیم صهیونیستی، انتشار تفکر اسلامی در بین کشورهای اسلامی، افزایش نقش قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اشتراکات بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران.

فصل پنجم با عنوان «بیداری اسلامی و افول آمریکا با تأکید بر نقش مردم» به دنبال بررسی این موضوع است که آیا تحولات اخیر در جهان اسلام ناشی از سیاست‌های آمریکا بوده یا اینکه تحولات اخیر در کشورهای اسلامی بر سیاست‌های آمریکا تأثیر گذاشته است و یا به عبارت دیگر آمریکا در این تحولات نقش فعال و سازنده‌ای داشته یا تنها مشاهده‌گر قدرت بلامنازع ملت‌ها در برکناری حکام وابسته به خود بوده است؟

فصل ششم با عنوان «رژیم صهیونستی و بیداری اسلامی» بیان می‌دارد که با ایجاد جریان بیداری اسلامی اولویت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه به شدت تغییر کرده است و با آگاه‌سازی عمومی که در بین ملت‌های مسلمان رخ داده، تمامی مهره‌های صهیونیسم بین‌الملل در منطقه شناسایی شده‌اند.

عناوین فصول این کتاب عبارتنداز: فصل1. چشم‌انداز اسلام‌ سیاسی و آینده روابط جریانات اسلامگرا در منطقه (در پرتو تحولات بیداری اسلامی)، فصل2. رسانه‌های جهان و بیداری اسلامی از «دیپلماسی سکوت» تا «پایان دیپلماسی»، فصل 3. تحلیل قیام‌های منطقه از منظر تئوری پرخاشگری ناشی از محرومیت، فصل 4. تحولات منطقه‌ عربی و نقش جمهوری ‌اسلامی ‌ایران پیرامون بیداری اسلامی، فصل 5. بیداری اسلامی و افول آمریکا با تأکید بر نقش مردم و فصل 6. رژیم صهیونستی و بیداری اسلامی.

«ابعاد نظری و عملی بیداری اسلامی» به کوشش مصطفی اسماعیل و با گفتارهایی از حسن بشیر، محمد جمشیدی، محمدحسن خانی، مهدی ذوالفقاری، احمد سروش‌نژاد و روح‌الامین سعیدی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 150000 ریال منتشر شده است.