آخرین وضعیت بازیابی جکت غرق شده پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زهیری در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بازیابی جکت یکهزار و 850 تنی غرق شده فاز 13 پارس جنوبی در عمق 80 متری آب‌های خلیج فارس، گفت: به دلیل شرایط بد آب و هوایی در خلیج فارس عملیات اجرایی بازیابی این سازه با تاخیر آغاز شده است.

سرپرست جدید شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به این سئوال که دلیل این اتفاق عدم رعایت موارد ایمنی (HSE) بوده است؟ تصریح کرد: گزارش مدیریت HSE را مطالعه کرده ام و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

این مقام مسئول در خصوص وضعیت جکت غرق شده فاز 13 در آبهای خلیج فارس اظهار داشت: پیش بینی می شود مراحل مقدماتی و مهندسی استخراج جکت فاز 13 پارس جنوبی تا پایان هفته آینده ادامه داشته باشد.

به گفته زهیری، شرکت صدرا قول داده است تا سه هفته آینده جکت این فاز مشترک گازی پارس جنوبی را از اعماق آبهای خلیج فارس بیرون بیاورد.

سرپرست جدید شرکت نفت و گاز پارس، تاکید کرد: هنگام غرق شدن جکت 33 نفر بر روی سکو حضور داشتند که خوشبختانه هیچکدام آسیبی ندیدند که این مسئله نشان دهنده رعایت نکات امنیتی در این عملیات است.

وی با اشاره بر اینکه در حال حاضر واحدهای مختلف فاز 12 پارس جنوبی یکی پس از دیگری در سرویس قرار می گیرند، بیان کرد: پیش بینی می شود مشعل گاز فاز 12 پارس جنوبی تا پایان اسفند روشن شود.

زهیری روند اجرای عملیات در بزرگترین فاز پارس جنوبی را مطلوب ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: هفته گذشته برق رسانی به پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی انجام شد و واحدهای بعدی همچون آبگیر و روشن شدن مشعل در مدار قرار خواهند گرفت.

به گزارش مهر، 11 بهمن ماه سالجاری به لغزش بستر کف دریا جکت فاز 13 پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس غرق شد.

جکت فاز 13 پارس جنوبی دارای 72 متر ارتفاع و بیش از یک هزار و 850 تن وزن بوده و قرار بود به مدت 7 تا 10 روز عملیات نصب و راه اندازی آن در آبهای خلیج فارس انجام شود.

برای ساخت این سازه غول پیکر دریایی 5 تا 6 عملیات اجرایی توسط متخصصان داخلی انجام شده بود که هم اکنون عملیات بیرون کشیدن آن در خلیج فارس در حال انجام بوده اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است.

هدف از طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز، 400 تن گوگرد، 80 هزار بشکه میعانات گازی و سالانه 1.1 میلیون تن گاز مایع و 1 میلیون تن گاز اتان است.