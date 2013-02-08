به گزارش خبرنگار مهر، براساس توافق دولت و مجلس، قرار است اعتباری بیش از 5200 میلیارد تومان به مردم به عنوان کمک اقتصادی شب عید اختصاص یابد.

در همین حال، به احتمال زیاد، کمک اقتصادی دولت و مجلس به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 20 درصد بیشتر از سایر اقشار تحت پوشش خواهد بود. البته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور گفته است که 7 دهک درآمدی مشمول کمک جبرانی شب عید خواهند بود.

برهمین اساس، تلاش‌های دولت برای تامین اعتبار کمک اقتصادی 70 تا 100 هزار تومانی شب عید به مردم آغاز و سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

پیش از این، برداشت مستقیم از صندوق توسعه ملی، محتمل‌ترین گزینه برای تامین اعتبار کمک اقتصادی شب عید به مردم عنوان شده بود ولی این سناریو به دلیل آثار اقتصادی‌اش بر افزایش حجم نقدینگی پایان سال ( تبدیل دلارها به ریال در بازار) مورد استقبال چندانی واقع نشده است.

بدین ترتیب پیش‌بینی راهکارهایی که به افزایش حجم نقدینگی در پایان سال دامن نزند، همچون پیش فروش سکه و انتشار اوراق مشارکت در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است. در عین حال، این راهکارها نیز می‌توانند در مهار نقدینگی پایان سال تاثیرگذار باشند.

باتوجه به قطعی شدن پیش فروش سکه و آغاز دور جدید در آینده‌ای نزدیک، به نظر می‌رسد یکی از منابع اصلی تامین اعتبار عیدانه دولت و مجلس به مردم، همین منبع مالی باشد.

براساس اعلام مسئولان دولتی، عیدانه 70 تا 100 هزار تومانی مردم در هفته اول اسفندماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.