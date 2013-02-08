لزوم فرهنگ سازی در جلوگیری از دفع زباله در حاشیه ی شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی صبح جمعه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان بناب با اشاره به تولید زباله های شهری، اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت پسماندها را ضروری دانست و با اعلام اینکه این کار یکی از وظایف شهرداری است؛ تأکید کرد: تفکیک زباله از مبداء میتواند در بازیافت بیشتر و بهتر مواد و دفع اصولی آنها مؤثر باشد.

وی آموزش و تشویق خانواده ها برای جداسازی زباله ها در مبداء را یکی از گامهای اولیه در مدیریت پسماندهای شهری ذکر کرد و گفت: سرمایه گذاری و آموزش در مدارس، در کنترل این معضل بهداشتی واجتماعی بسیار مؤثر است.

فرماندار بناب همچنین از آمادگی کامل شهرستان برای حمایت از طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری خبرداد و گفت: تمام دستگاهها باید خود را در دفع اصولی زباله ها و پسماندهای شهری مسئول بدانند.

برقی تصریح کرد: مدیریت در شهرداری ها قائم به شخص است؛ لذا نباید با تغییر شهردار کل سیاست های شهرداری عوض شود و شهرداری ها باید طوری مدیریت شوند که ضمن استمرار مسئولیت مسئولین شعبات بتوان در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه حرکت کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بناب نیز در این نشست از تعطیلی طرح جداسازی و تفکیک زباله ها توسط شهرداری انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این طرح بعد از سپری کردن دوره آزمایشی از سوی شهرداری راکد مانده است که این موضوع ضمن انعکاس منفی، بی اعتمادی را در بین مردم بوجود آورده است.

صیاد لطفی افزود: پسماندهای بازار هفتگی در این شهرستان مدیریت نشده و این موضوع به معضل بزرگ برای اهالی تبدیل گشته است.

باقر بابازاده شهردار بناب نیز اظهارداشت: موضوع دفع اصولی زباله ها و پسماندهای شهری وظیفه تمام مسئولین بوده و این مسئله نباید به تنهایی به عهده شهرداری گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای حل معضل و مشکل نباید برخی دستگاهها به آن به عنوان رفع تکلیف نگاه کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان نیز دراین نشست از عملکرد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بخاطر عدم انجام وظایف قانونی خود انتقاد کرد و گفت: نباید برخی مشکلات زیست محیطی را به گردن شهرداری انداخت.

مصطفی برزگران افزود: نیروگاه بناب بخاطر استفاده از سوخت مازوت بجای سوخت گاز آلایندگی زیادی بوجود می آورد که محیط زیست و بهداشت و سلامتی اهالی را تهدید می کند.

وی از مسئولین محیط زیست خواست تا در خصوص مشکلات زیست محیطی نیروگاه و همچنین کارخانه کاوه سودای مراغه اهتمام جدی نمایند.