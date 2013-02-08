به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر به بررسی جامعه‌شناسی سیاسی بیداری اسلامی پرداخته است. محتوای این کتاب برگرفته از مصاحبه با دکتر اصغر افتخاری أخذ شده است.

بر همین اساس دکتر افتخاری پیرامون رویکردهای جامعه‌شناسانه به بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در منطقه، بحران در بنیاد اجتماعی قدرت سیاسی، آینده بیداری اسلامی و الگوی مطلوب، الگوهای بدیل در بیداری اسلامی، چارچوب نظری بیداری اسلامی: رویکردی اسلامی؛ ظرفیت مفهومی بیداری اسلامی و نخبگان و بیداری اسلامی به بحث و بررسی پرداخته است.

مهمترین سئوالاتی که دکتر افتخاری در این مصاحبه به آنها پاسخ داده به شرح زیر می‌باشد: چه رویکردهایی از نگاه جامعه شناسی سیاسی به تحولات بیداری اسلامی وجود دارد؟ جایگاه و نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی چه خواهد بود؟ عوامل زوال قدرت سیاسی چیست؟ الگوهای جامعه‌شناختی کشورهای منطقه چیست؟ مؤلفه‌های قدرت سیاسی در الگوی قدرت جمهوری اسلامی ایران چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با قدرت سیاسی اسلام رادیکال دارد؟

همچنین تحلیل‌هایی که در نظریات جامعه شناختی انقلاب در مورد بیداری اسلامی مطرح است، چیست؟ آنها چه حرف‌هایی برای گفتن دارند و استدلال و تحلیل‌های‌شان چیست و نظریه اسلامی که ما می‌توانیم برای بیداری اسلامی ارائه بدهیم چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا واژگان سیاسی مثل ملت، ملی‌گرایی، حزب، تحزب و امثال این واژگان در خیزش مردمی کشورهای منطقه و شمال آفریقا دچار تحول شده است یا نه؟ به تعبیر دیگر با بروز بیداری اسلامی آیا این واژگان سیاسی دچار تحول مفهومی شده‌اند یا خیر؟ کارکرد نخبگان چیست و چه نقشی در بیداری اسلامی دارند؟ از دیگر سؤالاتی است که دکتر افتخاری به آن پاسخ داده است.

«جامعه‌شناسی سیاسی بیداری اسلامی» عنوان کتابی است که حاصل گفت و گوی میثم آقادادی با دکتر اصغر افتخاری معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق است که به همت انتشارات این دانشگاه به بهای 100000 ریال منتشر شد.