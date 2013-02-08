استاندار خراسان شمالی ازمردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی بیغش ضمن گرامیداشت یوم‌الله22بهمن و فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد: مردم انقلابی با گام هایی استوار در راهپیمایی روز 22بهمن ماه، میثاق دوباره خود را با آرمان های الهی امام(ره)، مقام عظمای ولایت و شهدای گرانقدر اعلام خواهند کرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در این بیانیه آورده است: مردم همیشه در صحنه خراسان شمالی با شرکت در این راهپیمایی به جهانیان خواهند گفت که قدر انقلابی را که به قیمت خون جوانان برومند این سرزمین به دست آورده اند می دانند و ضمن حراست و پاسداری از آن، با پشتیبانی از ولایت، اسباب مصونیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برابر گزند توطئه ها، فتنه ها وتهدید های دشمنان فراهم خواهند آورد.

محمود احمدی بیغش تصریح کرده است: روند رو به رشد جمهوری اسلامی ایران، دنیای کنونی را به ویژه در سطوح مختلف بین الملل متاثر و متحیر از خود کرده است.

وی اظهار امیدواری کرده است که با رحمت و عنایت خاص خداوند متعال، درک حقانیت انقلاب اسلامی جهانی شده و هدف اصلی آن یعنی استقرار فرهنگ قرآنی و ارزشهای اسلامی و عاشورایی برای همه جهانیان محقق شود.