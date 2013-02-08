آزمون کتبی موسسه ارکستر ایران برگزار شد/ آزمون عملی چند روز دیگر

حبیب صبور قائم مقام موسسه ارکستر ایران در توضیح جزئیات برگزاری این آزمون به خبرنگار مهر، گفت: طی فراخوانی که موسسه ارکستر ایران در آغاز فعالیت‌های خود اعلام کرده بود، 700 هنرجو متقاضی حضور در آزمون کتبی و عملی شدند که از این تعداد هنرجو با بررسی میزان فعالیت و شناخت از موسیقی ایرانی و کلاسیک، افرادی انتخاب شدند.

مدیر ارکستر ایران در ادامه افزود: پس از انتخاب هنرجویان، آزمون کتبی را در دو حوزه موسیقی کلاسیک و ایرانی تدارک دیدیم که قرارست پس از تصحیح آزمون تئوری، آزمون عملی نیز از متقاضیان طی سه مرحله با حضور استادان موسیقی به عمل آید و در نهایت اعضای دو ارکستر موسیقی ملی و ارکستر سمفونیک تهران و جایگاه‌شان در ارکستر مشخص خواهد شد.

قائم مقام موسسه ارکستر ایران در ادامه صحبت های خود با اشاره به طراحی سئوالات آزمون کتبی گفت: طراحی سئوالات از سوی وزارت آموزش عالی و شورای فنی موسسه ارکستر ایران انجام شد و قرار است پس از این آزمون تعداد دیگری از هنرجویان براساس فعالیت هنری خود و نمره آزمون کتبی به مرحله امتحان عملی راه بیابند.

وی در توضیح نحوه برگزاری آزمون عملی موسسه ارکستر ایران گفت: آزمون عملی در حضور متخصصان و اهالی فن هنر موسیقی با در نظر گرفتن سازهای تخصصی هنرجویان انجام می شود و در نهایت جمع آزمون کتبی و عملی و نمره ای که دریافت می کنند تعیین‌کننده حضور متقاضیان در ارکستر سمفونیک و ارکستر موسیقی ملی هستند.

آزمون عملی هفته پیش‌رو برگزار خواهد شد

صبور در پاسخ به این پرسش که آزمون عملی در چه زمانی برگزار می شود؟ گفت: مرحله اول آزمون عملی در هفته پیش رو برگزار می شود و 25 درصد از بهترین‌ها را در مرحله نخست آزمون انتخاب می کنم و مرحله دوم آزمون عملی در هفته بعد آن برگزار می‌شود و در نهایت نتایج نهایی هنرجویان متقاضی در این دو ارکستر تا اواسط اسفندماه مشخص می شود.

قائم مقام موسسه ارکستر ایران در ادامه درباره اجرای این دو ارکستر در تاریخ 30 بهمن ماه در جشنواره موسیقی فجر گفت: برای اجرا در تاریخ 30 بهمن ماه 30 درصد از اعضای ارکستر مشخص شده اند و اجراهایی را خواهند داشت و تا پایان امسال تمامی اعضا مشخص و قراردادها منعقد می‌شود و آغاز رسمی فعالیت‌های این ارکستر از سال 1392 خواهد بود ضمن اینکه رهبر دو ارکستر نیز معرفی خواهند شد.

صبور در پایان درباره انتخاب رهبر برای این دو ارکستر افزود:رهبر دو ارکستر از میان رهبران ایرانی و خارجی که با فضای موسیقی ایرانی آشنا هستند انتخاب خواهند شد.

به گزارش مهر، آزمون کتبی و تئوری ارکسترها امروز جمعه 20 بهمن در موسسه ارکستر ایران برگزار شد.