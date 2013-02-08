اجرای قانون خدمات کشوری باعث افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را نقطه عطفی در نظام اداری کشور دانست وافزود: با اجرای این قانون حقوق بازنشستگان وموظفین تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 50 درصد افزایش یافت .

وی گفت : امروز ایران اسلامی در پرتو رهنمودهای حکیمانه وعالمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی )و با مدیریت مدبرانه و مجاهدتهای مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قوای سه گانه وهمراهی وحمایت وپشتیبانی های مردمی به دستاوردهای چشمگیر وقابل توجهی درعرصه های سیاسی ،اجتماعی ،علمی ،اقتصادی،صنعتی ،فرهنگی وفن آوری های نوین دست یافته که این بیانگر آن است که کشور عزیزمان با وجود کارشکنی ها ،مخالفتها ،تحریم ها وترفند های دشمنان انقلاب اسلامی همچنان در مسیر توسعه وپیشرفت پایدار قرار گرفته است .

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: توسعه رفاه اجتماعی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد واظهار داشت: توجه به رفاه اجتماعی در نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یک مطالبه اصلی وواقعی ودر عین حال آرمانی واعتقادی است که خوشبختانه در اسناد بالادستی کشور یعنی قانون اساسی،چشم انداز 20 ساله، برنامه های توسعه و قانون نظام جامع تامین اجتماعی این مقوله کاملا مشهود است .

به گفته وی ، در این زمینه در طول سالهای اخیر اقدامات بزرگی همچون گسترش بیمه های اجتماعی ،اجرای طرح تحول اقتصادی وقانون هدفمند کردن یارانه ها،توسعه وگسترش خدمات درمانی ،اجرای اصل 29 قانون اساسی ،گسترش عدالت اجتماعی ،ارایه انواع تسهیلات ومشوق های اقتصادی به جامعه هدف بیمه شدگان ،کارفرمایان ،بازنشستگان ومستمری بگیران صندوق های بیمه ای و سازمانهای تابعه وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی وهمچنین حمایت های ویژه از اقشار آسیب پذیر وکم در آمد جامعه انجام شده است لذا میتوان گفت در طی 34 سال گذشته از اهداف مهم وعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیمه کردن تمامی آحادمردم است که خوشبختانه در این زمینه گامهای بلندی برای 75 میلیون ایرانی به طرق مختلف برداشته شده است .

عطاریان در ادامه توسعه چتر حمایتی بیمه وافزایش بیمه شدگان را از دستاوردهای شاخص وماندگار انقلاب اسلامی بیان کرد وافزود: در حال حاضر بیش از 2/5 میلیون کارمند وشاغل در دستگاههای اجرایی کشور ،یک میلیون و160 هزار بازنشسته ووظیفه بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و 35 میلیون بیمه شده زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که جملگی بیانگر رشد چند برابری جمعیت بیمه شدگان است واز آن می توان به عنوان یک شاخص بزرگ در بخش رفاه اجتماعی نام برد.

به گفته عطاریان، وظیفه هر ایرانی است که از تمامی دستاوردهای عظیم ،گرانبها وشکوهمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها در برابر دشمنان پاسداری وصیانت نمایدزیرا این دستاوردها ثمره خون شهیدان این مرزو بوم می باشد.