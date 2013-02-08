به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صرامی گفت: براساس ماده 30 شیوه نامه اجرایی انضباطی، شورای مرکزی انضباطی دانشجویان مسئولیت برنامه ریزی، راهبری، نظارت و کنترل شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی را برعهده دارد که در این راستا شورای مرکزی برای اولین بار اقدام به رتبه بندی براساس تشکیلات، نیروی انسانی، اقدامات پیشگیرانه و نحوه دادرسی کرده است.

وی هدف از بررسی عملکرد شوراهای انضباطی را شناخت دقیق از نقاط ضعف و قوت عملکرد آنها و اثربخشی بیشتراعلام کرد و افزود: نتایج این رتبه بندی به روسای دانشگاه ها اعلام شده تا براساس آن وضعیت ترکیب اعضاء و نیروی انسانی خود را بهبود بخشیده و براقدامات پیشگیرانه خود در کاهش تخلفات بیافزایند.

صرامی تاکید کرد: روسای دانشگاهها باید در روند دادرسی خود تحولات مثبت ایجاد کنند و با کارآیی و کارآمدی بیشتر شوراهای انضباطی در تامین حقوق دانشجویان کوشا باشند.