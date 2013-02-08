استقبال از دومین دوره لیگ فوتسال محلات در آبادان بی نظیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا شیرازی پنج شنب شب در مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقات لیگ فوتسال محلات آبادان که با حضور مسئولان شهری انجام شد، گفت: یکی از برنامه هایی که قبل از انتخاب به عنوان شهردار به شورای اسلامی شهر ارائه کردم توسعه و اشاعه ورزش فوتبال در محلات بود.

وی افزود: به همین دلیل در کمتر از دو سال، هفت زمین چمن مصنوعی در مناطق کم برخوردار شهر به بهره برداری رسید و سال قبل به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داشتیم تصمیم گرفته شد برای نخستین بار در استان خوزستان لیگ محلات فوتبال را برگزار کنیم.

شیرازی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده و صرفا با هدف ایجاد نشاط و ارتقای فضای صمیمیت در میان جوانان و تامین اوقات فراغت شهروندان، دو دوره لیگ محلات انجام شد و جا دارد اعلام کنم این مسابقات با همکاری و مشارکت صمیمانه اداره ورزش و جوانان و هیئت فوتبال آبادان به خوبی برنامه ریزی شد.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان آبادان ادامه داد: در ثبت نام لیگ محلات امسال 78 تیم ثبت نام کردند که این رقم شامل منطقه یک تعداد 26 تیم، منطقه دو 36 تیم و منطقه سه 16 تیم بود که رقم بالا و استقبال چشمگیر از این رقابتها را نشان می دهد.



شیرازی با اشاره به اینکه سال قبل مسابقات در یک ماه انجام شد، افزود: مسابقات امسال از هفت مهرماه سالروز ولادت حضرت امام رضا (ع) آغاز شد و پس از 130 روز با انجام 135 بازی مسابقات به پایان رسید.



شهردار آبادان تصریح کرد: 84 دیدار در مرحله مقدماتی برگزار شد که در پایان آن هشت تیم از منطقه یک، 12 تیم از منطقه دو و 8 تیم از منطقه سه به مرحله دوم راه یافتند که مسابقات خود را در دی ماه برگزار کردند.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان آبادان افزود: در رقابتهای امسال 741 گل رد و بدل شد که میانگین 5.48 گل در هر مسابقه نشان از کیفیت بالای بازی ها دارد.



شهردار آبادان تصریح کرد: مسابقات امسال به صورت دوره ای و به معنای واقعی لیگی برگزار شد و این تفاوت مسابقات با سال گذشته بود که بیش از چهار ماه ماه به طول انجامید و حدود یک هزار ورزشکار و فوتبالیست را درگیر انجام مسابقات کرد که چنانچه با خانواده ها و تماشاگران و برگزارکنندگان محاسبه شود بیش از سه هزار نفر را نشان می دهد.



وی ادامه داد: در نهایت چهار تیم شهید سخراوی، شهید منافی، شهید صابری و شهید بهرامی به عنوان تیمهای مرحله نهایی دیدارهای خود را برگزار کردند که در پایان تیم شهید سخراوی از منطقه دو عنوان قهرمانی لیگ محلات سال جاری را که با نام «جام 34» به مناسبت سی و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نامگذاری شده بود از آن خود کرد و تیمهای شهید بهرامی و شهید صابری عناوین دوم و سوم را کسب کردند و تیم شهید منافی نیز به عنوان «تیم اخلاق» این دوره معرفی شد.



شیرازی، جوایز این مسابقات را طبق قول قبلی میلیونی ذکر کرد و ادامه داد: به تیم قهرمان سه میلیون تومان و تیمهای دوم و سوم نیز به ترتیب 2 و 1.5 میلیون تومان به صورت نقدی پرداخت شد. همچنین به تیم اخلاق نیز 500 هزار تومان هدیه داده شد.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان، با اشاره به فعالیتهای این هیئت ورزشی گفت: ما یک تقویم ورزشی در سال جاری تعریف کردیم که به صورت هفتگی در روزهای تعطیل و جمعه برگزار می شود. آمار نشان می دهد از سال گذشته تاکنون میزان مشارکت مردم هفته به هفته بهتر شده و می توان ادعا کرد که برگزاری این ورزش ها نهادینه شده است.