منتقدان از درک شخصی برای نقد فیلم استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزاعی فر، ظهر جمعه در نشست فیلم‌ سینمایی تابستان طولانی در جواب منتقدان که این فیلم را خوب ندانستند اظهار کرد: اگر فیلم مشکل داشت داوران آن را برای شرکت در جشنواره انتخاب نمی کردند.

وی با بیان اینکه نقد در ایران یک مریض در حال مرگ است، ادامه داد: در کشور ما نقد به عنوان پنبه کسی را زدن یا نان به کسی قرض دادن است.

تهیه کننده و کارگردان فیلم تابستان طولانی عنوان کرد: نقدهایی که در این کشور استفاده می شود مانند نقدهای غرب قدرت ندارد.

وی با بیان اینکه این فیلم با بودجه ای معادل 120 میلیون تومان که بسیار محدود است ساخته شده، افزود: ما با بودجه کم فیلمی آبرومندی ساختیم.

این کارگردان بیان کرد: اگر منتقدی وجود نداشت، جریان هنر ادامه پیدا می کرد و در حال حاضر منتقدان ما به دنبال ایجاد تفکرات خود هستند.

گفتنی است، "تابستان طولانی" یک فیلم تلویزیونی است و جزو زیر مجموعه های فیلم های دولتی حساب می شود.