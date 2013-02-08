به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میعادفر نماینده این سازمان در کمیته ترافیکی ستاد برگزاری یوم الله 22 بهمن از اختصاص 200 دستگاه ون رایگان برای جابه جایی شهروندان در راهپیمایی خبر داد و گفت: بر این اساس ده خط به مقصد میدان انقلاب و میدان آزادی از منتهی الیه شرق و غرب شهر پیش بینی شده که به طور میانگین در هر خط 20 ونن سرویس رسانی می کند. تعداد ون ها در هر خط بر اساس کم و زیادی مسافران تغییر می کند.

وی با اشاره به حضور یک ناظر در ابتدا و انتهای هر خط برای خدماتی دهی منظم تر به شهروندان گفت: ون ها روز یکشنبه از ساعت هفت صبح جابه جایی مسافران را در مسیرهای یاد شده آغاز می کنند. بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با پلیس راهور خیابان های یک طرفه در این روز به خصوص برای ون های تاکسی برای خدمات دهی سریعتر دو طرفه خواهد بود. خیابان های مفتح، امام خمینی از جمله آنهاست.

به گفته نماینده سازمان تاکسیرانی در کمیته ترافیکی ستاد برگزرای یوم الله 22 بهمن علاوه بر ون های رایگان سایر خطوط تاکسیرانی نیز در این روز فعالیت خود را از ساعت 6 صبح آغاز می کنند.

مسیرهای ون های تاکسی برای یوم الله 22 بهمن سال 91 شامل میدان هفت تیر- میدان انقلاب، میدان امام خمینی- میدان فردوسی خیابان کریمخان(تقاطع حافظ)-چهار راه کالج، میدان ولیعصر- چهارراه ولیعصر(عج) ،میدان حر- میدان نواب، میدان توحید- میدان آزادی، میدان جمهوری- تقاطع خیابان آزادی،میدان سپاه- خیابان انقلاب، خیابان ستارخان(شادمان)- آزادی و بزرگراه شهید ستاری تا سه راه فرودگاه است.