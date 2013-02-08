به گزارش خبرنگار مهر، مارکوس پاگوئتا در نشست خبری پیش از مسابقه تیم های فوتبال صبای قم و الشباب دوبی که ظهر جمعه در قم برگزار شد، با اشاره به حساسیت های این بازی تصریح کرد: به هر حال همه ما خوبی می دانیم که یک بازی تکلیف تیم صعود کننده به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را مشخص می کند و طبیعی است هم صبا و هم الشباب به دنبال دستیابی به این مهم هستند.



وی ادامه داد: ما صبای ایران را خوب می شناسیم، می دانیم که آنها در لیگ فوتبال ایران چه سابقه و جایگاهی دارند و بازی های اخیر آنها در جدال با رقبای ایرانی را نیز به خوبی آنالیز کرده ایم، صبا تیم قوی و با تکنیکی است و کار سختی مقابل این تیم پیش رو داریم.



سرمربی برزیلی تیم فوتبال الشباب امارات افزود: همانگونه که گفتم این یک بازی است که یکی از دو تیم را به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا می برد و بازی برگشتی وجود ندارد، بنابراین مجبوریم تمام توانمان را به کار بگیریم تا از ایران با دست پر خارج شویم.



وی یاد آور شد: مطمئنا هر دو تیم با توجه به شناختی که از یکدیگر دارند، برای پیروزی می جنگند چون صبای قم میزبان است می خواهد از فرصت بهترین بهره را ببرد اما تیم ما هم به شکلی بازی می کند که بتواند از این بازی نتیجه بگیرد.



پاگوئتا تصریح کرد: ما تیمی نیستیم که در این بازی دست به بازی تدافعی بزنیم، از سوی دیگر فقط و فقط به حمله کردن نیز فکر نمی کنیم، بلکه ما شرایط بازی را می سنجیم و تلاشمان این است که با ارائه فوتبالی منطقی بتوانیم در این بازی به نتیجه برسیم.



وی در پاسخ به اینکه با توجه به شکست سنگین الشباب در فصل قبل لیگ قهرمانان برابر پرسپولیس ایران، چه نتیجه ای در این دیدار پیش بینی می کنید؟ عنوان داشت: برای من مهم نیست که سال قبل اینجا چه اتفاقی افتاده و الشباب برابر پرسپولیس ایران چه عملکردی داشته بلکه من الان به بضاعت تیمم نگاه می کنم و می خواهم که با شکست صبای قم ایران به مرحله بعدی برویم.



دیدار تیم های فوتبال صبای قم ایران و الشباب امارات از مرحله پلی آف مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا از ساعت 17 روز شنبه 21 بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود، دیداری که داوران سنگاپوری آن را قضاوت می کنند.

