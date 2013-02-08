تجهیز و آماده باش نیروهای امدادی هوایی و زمینی در روز راهپیمایی 22 بهمن

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این سازمان طبق دستور العمل کاری خود در ایام خاص برنامه هایی را در قالب تیم های عملیاتی زمینی و هوایی به صورت آماده باش در نظر می گیرد.

وی با اشاره به کشیک های ویژه جمعه، شنبه و یکشنبه 22 بهمن ماه ادامه داد: تیم های عملیاتی امداد و نجات دو برابر ظرفیت روزهای معمولی تجهیز می شوند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: اگر در تعطیلات عادی یکهزار نیروی امدادی در تهران آماده باش باشند این تعداد برای روز 22 بهمن به دو هزار نفر و یک بالگرد به دو بالگرد و سایر دستگاهها و ملزومات امداد و نجات در این روزها دو برابر شده اند.

مظفر گفت: به پایگاه های امداد و نجات نیز ابلاغ شده است که با دسته بندی تیم های امدادی خود در گروه های ویژه نیروها را برای چند روز آینده ساماندهی کنند.

