  1. جامعه
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

تجهیز و آماده باش نیروهای امدادی هوایی و زمینی در روز راهپیمایی 22 بهمن

تجهیز و آماده باش نیروهای امدادی هوایی و زمینی در روز راهپیمایی 22 بهمن

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از تجهیز و آماده باش نیروهای این سازمان برای خدمات رسانی به مردم طی امروز و دو روز آینده بویژه در روز 22 بهمن خبر داد.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این سازمان طبق دستور العمل کاری خود در ایام خاص برنامه هایی را در قالب تیم های عملیاتی زمینی و هوایی به صورت آماده باش در نظر می گیرد.

وی با اشاره به کشیک های ویژه جمعه، شنبه و یکشنبه 22 بهمن ماه ادامه داد: تیم های عملیاتی امداد و نجات دو برابر ظرفیت روزهای معمولی تجهیز می شوند.
 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: اگر در تعطیلات عادی یکهزار نیروی امدادی در تهران آماده باش باشند این تعداد برای روز 22 بهمن به دو هزار نفر و یک بالگرد به دو بالگرد و سایر دستگاهها و ملزومات امداد و نجات در این روزها دو برابر شده اند.
 
مظفر گفت: به پایگاه های امداد و نجات نیز ابلاغ شده است که با دسته بندی تیم های امدادی خود در گروه های ویژه نیروها را برای چند روز آینده ساماندهی کنند.
 
کد مطلب 1811903

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