دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه‌اندازی این دانشکده را ابتکار جالب و ضروری دانست.



همچنین دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به فعالیت این دانشکده گفت: این مرکز برای آموزش مجازی و رشته‌هایی که به صورت بین رشته‌ای فعال هستند، راه‌اندازی شده است.

وی افزود: فعالیت‌های حوزه آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) در این زمینه برای اینکه آموزش پزشکی را به درستی در مقاطع مختلف نهادینه کنند، از دیگر بخش‌های فعالیت این دانشکده است.

رئیس دانشگاه خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه آموزش در این دانشکده به صورت مجازی ارائه می‌شود محدودیت ظرفیت وجود ندارد و در هر کجای کشور که نیاز باشد افرادی در زمینه آموزش پزشکی خبره شوند ما میتوانیم نیروی انسانی مورد نظر را تربیت کنیم.

دکتر ابوالقاسمی اظهار داشت: آموزش مجازی این دانشکده در رشته‌هایی که با مجوز شورای گسترش دانشگاه‌ها راه‌اندازی می‌شود، توسعه پیدا می‌کند. بیشتر آموزش‌های این واحد به صورت مجازی است و نیازی به حضور افراد در محیط تهران نیست.

دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دارای رشته آموزش پزشکی در دوره کارشناسی ارشد به دو صورت حضوری و غیر حضوری و دکتری تخصصی آموزش پزشکی است. تاکنون 60 نفر فارغ التحصیل شده اند و بیش از 250 نیز در حال آموزش در این دانشکده هستند.