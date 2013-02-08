  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

با حضور سرپرست وزارت بهداشت

دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افتتاح شد

دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افتتاح شد

دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی روز جمعه 20 بهمن ماه با حضور دکتر طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت، دکتر ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه‌اندازی این دانشکده را ابتکار جالب و ضروری دانست.

همچنین دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به فعالیت این دانشکده گفت: این مرکز برای آموزش مجازی و رشته‌هایی که به صورت بین رشته‌ای فعال هستند، راه‌اندازی شده است.

وی افزود: فعالیت‌های حوزه آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) در این زمینه برای اینکه آموزش پزشکی را به درستی در مقاطع مختلف نهادینه کنند، از دیگر بخش‌های فعالیت این دانشکده است.

رئیس دانشگاه خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه آموزش در این دانشکده به صورت مجازی ارائه می‌شود محدودیت ظرفیت وجود ندارد و در هر کجای کشور که نیاز باشد افرادی در زمینه آموزش پزشکی خبره شوند ما میتوانیم نیروی انسانی مورد نظر را تربیت کنیم.

دکتر ابوالقاسمی اظهار داشت: آموزش مجازی این دانشکده در رشته‌هایی که با مجوز شورای گسترش دانشگاه‌ها راه‌اندازی می‌شود، توسعه پیدا می‌کند. بیشتر آموزش‌های این واحد به صورت مجازی است و نیازی به حضور افراد در محیط تهران نیست.

دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دارای رشته آموزش پزشکی در دوره کارشناسی ارشد به دو صورت حضوری و غیر حضوری و دکتری تخصصی آموزش پزشکی است. تاکنون 60 نفر فارغ التحصیل شده اند و بیش از 250 نیز در حال آموزش در این دانشکده هستند.

کد مطلب 1811904

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