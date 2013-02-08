خیرین به حوزه سلامت در آبادان ورود کنند

علیرضا آموزنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید از تمامی ظرفیتهای موجود در منطقه در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه آبادان از نظر مراکز صنعتی و تجاری و پتانسیلهای منطقه ای از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است، اظهار کرد: باید از این ظرفیتها در جهت جذب و مشارکت خیرین در اجرای طرحهای عمرانی و اجرایی بهره گرفت.



آموزنده ضمن تاکید بر لزوم ورود خیرین به حوزه سلامت در آبادان تصریح کرد: وجود ارگانها، ادارات و موسساتی همچون پالایشگاه، پتروشیمی و منطقه آزاد در آبادان نشان دهنده تواناییهای منطقه در مشارکت حداکثری خیرین در حوزه سلامت است.



معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان، ارتقای سطح سلامت جامعه را در گرو همراهی و مشارکت همگان دانست و یادآور شد: موضوع سلامت مربوط به شخص خاصی نیست و همگی باید در جهت بهبود کیفیت و افزایش سطح سلامت جامعه کوشا باشند.



آموزنده از آمادگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برای هرگونه همکاری با خیرین در مبحث ارتقای کیفیت درمان در منطقه خبر داد.

