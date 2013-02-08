نظام اسلامی ایران بر سه پایه مکتبی، رهبری و مردمی بودن استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد منصوری در خطبه های نماز جمعه گلمکان اظهار کرد: اما در دنیای معاصر اندیشه انسان محوری در مقابل خدا باوری و شریعت پذیری مبنای حکومتهای کشورهای غربی و سایر کشورهای تحت سیطره آنها را تشکیل داده است.



امام جمعه گلمکان گفت: ایجاد و گسترش اندیشه سیاسی اسلام در عصر غیبت با ایجاد حکومت دینی، لرزه ای شکننده بر پیکره نظام سیاسی غرب انداخته است از این رو هجوم همه جانبه غرب که مصداق بارز آن آمریکا است به همراهی کشورهای تحت سلطه و هم پیمان نسبت به حرکت دینی مردم ایران شکل گرفته است.



حجت الاسلام منصوری افزود: استکبار با تمامی امکانات مادی و غیر مادی، رسانه ای و غیر رسانه ای در صدد مخدوش کردن سه عنصر اصیل انقلاب اسلامی بر آمدند اما مقاومت رهبری شایسته نظام و مسئولین دلسوز و مردم همیشه بیدار ایران آنان را به انجام آخرین حربه هایشان یعنی اعمال تحریمها وا داشته است.



وی با اشاره به موضوع مذاکره آمریکا گفت: استکبار سناریوی تکراری مذاکره را مطرح کرده تا با جلب نظر عده ای زود باور و کج اندیش، ضمن ایجاد اختلاف داخلی، خود را منادی آزادی و دمکراسی معرفی کند در حالیکه نظام سلطه با استفاده ازا نواع تجاوزات چه بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و چه قبل از آن اراده ناپاک و نیات سوء خود را به مردم شریف ایران نشان داده اند.



امام جمعه گلمکان افزود: همانگونه که رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران در جمع پرسنل نیروی هوایی ارتش همیشه سرافراز جمهوری اسلامی ایران، بیان فرمودند ملت ایران همچون گذشته با حضور در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن مشت محکمی به دهان نظام سلطه در راس آن آمریکا خواهند کوبید.