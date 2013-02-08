مردم ایران منحرفان خودی را به خوبی می شناسند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه منطقه خیرآباد پیرامون مراقبه نفس افزود: باید این حرفها را بر جانمان کارگر و تکرار کنیم و به خود بگوییم و به آیات قرآن نگاه و تأمل کنیم تا متوجه شویم که این آیات چه می گوید.

وی بیان داشت: این تعبیر از سوره لقمان باید باشد که خود لقمان اعجوبه ای بود و او یک غلام سیاه چهره بود، اما آنقدر بالا می آید و پرده ها را کنار می زند که خداوند در مقام لقمان می گوید"ولَقَد آتَینا لُقمانَ الحِکمهَ" "ما به لقمان حکمت دادیم" یعنی در درگاه ما سیاه و سفید عبد و مالک مطرح نیست، ما به لیاقت ها نگاه می کنیم و درها را برای لیاقتها و صاحبان لیاقت باز می کنیم، ولو سیاه یا سفید یا عبد کسی باشد، اما می دانیم این چهره سیاه چه نور عجیبی در باطن خود مخفی کرده و به آن نور عنایت داریم.

امام جمعه منطقه خیرآباد ورامین ادامه داد: لقمان به فرزندش می گوید "یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِن تَکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُن فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ" یعنی "پسرم، اگر عمل ولو به اندازه مثقال خردلی ریز باشد یا در درون صخره ای مخفی باشد، یا در آسمان باشد و یا در زمین باشد، خدا آن را می آورد".

خداوند تمام کارهای نیک و بد را می بیند

وی تصریح کرد: معمولاً برای اختفای یک چیز، یکی از این چهار عامل وجود دارد، یا بسیار ریز، یا درون یک چیز سختی مخفی، یا در آسمانهای دور و یا در دل زمین مخفی است و این عوامل موجب می شود که آن چیز برای انسان مخفی بماند، اما برای خدا دور و نزدیک وجود ندارد، همه چیز برای او آشکار و هویداست و خداوند همه آنها یعنی کارهای نیک و بد را می بیند.

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: راوی می گوید در مسجد نشسته بودم و در نیمه های شب دیدم که در مسجد باز شد، یک نفر که دستش را به دیوار گرفته بود، ناله کنان به مسجد داخل شد؛ خدا یا این کیست؟ ناله، ناله معمولی نبود، مانند مادری که جوانی از دست داده است، ضجه می زد آنقدر این ناله جانسوز بود که دل را می سوزاند.

وی یادآور شد: راوی گفت: دیدم این آقا طوری گریه می کند که انگار درب و دیوار با او هم ناله هستند و از ضجه او خواب از چشمانم پرید، دقت کردم تا او را بشناسم، دیدم آقا علی بن ابیطالب(ع) است گفتم: علی جان شما چرا این جوری ناله می کنید؟ شما که امام مؤمنین هستید، شما چرا ناله می کنید؟ انگار حرفهایم دل علی را آتش زد و به جای اینکه این حرفهای من علی را آرامتر کند، ناله آقا را زیادتر کرد و فرمود: "آه من قله الزاد وطول الطریق وبعد السفر" یعنی "آه که سفر تا قیامت طولانی است، سفر بعید است این سفر بعید توشه کم دارم" حضرت علی(ع)، کسی که آنی، حتی کمتر از آنی از خدا غافل نبود این گونه بود، زیرا می دانست که خداوند مراقب اوست.

امام جمعه منطقه خیرآباد در خطبه دوم بیان کرد: مولای متقیان، علی(ع) فرمود "فَمِن عَلَامَةِ أَحَدِهِم أَنَّک تَرَی لَهُ قُوَّةً فِی دِینٍ" یعنی "از نشانه های پارسایان این است که در دینداری نیرومندند" و همان گونه که عوامل نیرومندی در دینداری فراوان است، موانع آن نیز متعدد است، آن کس که ایمانش ضعیف و متزلزل است یا به تعبییر روایات ایمانش عاریتی است، یعنی گاهی از آن محروم است، چنین ایمانی نمی تواند او را در دینداری نیرومند بگرداند، برخی از افراد ایمانشان ضعیف است و همانند یک مادر که از بچه اش مواظبت می کند، می بایست از ایمانشان مواظبت کنند.

کسانی که ایمانشان سست و ضعیف است با اندک بهانه ای می لغزند

وی افزود: کسانی که ایمانشان سست و ضعیف است با اندک بهانه ای می لغزند و به همین جهت است که در اسلام آمده است که "کسی حق ندارد در جامعه شبه افکنی کند، یا کتابهای گمراه کننده (کتب ضاله) را ترویج کند" چون که این امور در سست ایمانان موجب تزلزل و محو ایمانشان می شود.

حجت الاسلام محسن زاده عنوان داشت: کسی که تمام همتش در دنیا خلاصه می شود و محبت دنیا تار و پود جانش را تشکیل می دهد، دیگر جایی برای خدا و قیامت باقی نمی ماند و چنین فردی نمی تواند در دینداری نیرومند باشد.

وی ادامه داد: امام علی(ع) فرمودند"کما أنّ الشمس و اللیلَ لا یجتمعان، حبّ الدنیا لا یجتمعان" یعنی "همان گونه که خورشید و شب با هم جمع نمی شوند، حب خدا و حب دنیا هم جمع نمی شوند" بنده گان خوب خدا با نیرومندی در دین تقوا را در وجودمان نهادینه کنیم.

امام جمعه منطقه خیرآباد با اشاره به ایام الله دهه فجر تصریح کرد: شهدا، محبوب ترین انسانها در میان مردم هستند و با استناد به آیات قرآنی شهدا زندگی دنیا را رها کرده و زنده مانی عرشی پیدا کرده اند و از این رو با اهدای جان خود، عرش خدا را خریده اند.

وی اضافه کرد: شهدا مسیر نجات الهی را به صورت کامل می پیمودند و ثروتمندترین انسانها در عالم وجود هستند و راه شهدا که راهی خدایی است را باید سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

مسئولان پیام شهدا را به گوش جان بشنوند

حجت الاسلام محسن زاده یادآور شد: مسئولان پیام شهدا را به گوش جان بشنوند، اسلام خواهی، هدایت الهی، استکبار ستیزی، ساده زیستی، خدمت و احترام به مردم از مهمترین پیامهای شهدا به مسئولان است.

مسئولان به جایگاه خود با دید امانت بنگرند

وی بیان داشت: مسئولان باید به جایگاه و مسئولیت خود با دید امانت و فرصت خدمتگزاری بنگرند و ولایتمداری، اسلام خواهی و خدمت به مردم باید در عمل مسئولان نمایان باشد.

امام جمعه منطقه خیرآباد افزود: مردم ایران اشکال گوناگون تهاجمات دشمنان به ایران اسلامی را تجربه کردند و توانسته اند با بصیرت و صبر، تمامی این تهاجمات را دفع کنند؛ فشار های اقتصادی در صدر اسلام بر پیامبر(ص) نیز بوده و تنها راه غلبه بر جنگ اقتصادی دشمنان ایران بصیرت و صبر است.

مسئولان فشار اقتصادی بر مردم را کنترل کنند

وی تأکید کرد: مردم ایران امتحان خود را پس داده اند و از ابتدا تا کنون با جان خود از انقلاب دفاع کرده اند از این رو مسئولان باید با تمام توان و بر مبنای دانش و علم روز اقتصاد و هدایتهای مقام معظم رهبری، بکوشند تا فشار اقتصادی بر مردم کنترل شود.

حجت الاسلام محسن زاده ادامه داد: وحدت کلمه، وحدت اسلامی، در کنار هم بودن و صف واحده در مقابل جبهه ضد اسلامی جهان سلطه بودن به عنوان اصول مهم وحدت است و همان طور که مقام معظم رهبری، فرمودند "اگر کسی به دنبال ایجاد تفرقه باشد قطعاً در میدان دشمن بازی خورده است" همه بدانند که مردم ایران با هدایتهای مقام معظم رهبری، هوشمند ترین، بینا ترین و قوی ترین انسانها در تشخیص راه صحیح هستند.

وی بیان داشت: مردم ایران، اهل انحراف، فتنه و کج اندیشی و همچنین خودیها را نیز به خوبی می شناسند و مردم با هیچ کسی جز مقام معظم رهبری عهد و پیمان نبسته اند و جان خود را ضامن عهد و پیمان قرار داده اند.

امام جمعه منطقه خیرآباد در پایان اضافه کرد: مردم منطقه خیرآباد مردمان متدین، پیرو مکتب اهل بیت(ع) و ولایتمدار همواره همراه با مقام معظم رهبری هستند و انشاءالله با حضور در راهپیمایی 22 بهمن یک بار دیگر کاخ استکبار را به لرزه در خواهند آورد.