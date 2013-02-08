بازاریان در تداوم انقلاب نقش خود را به خوبی ایفا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نیک بین در مراسم یادواره شهدای اصناف کاشمر که با حضور جمعی از خانواده شهدا نماینده ولی فقیه در سپاه کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: بازاریان در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس خدمات بسیاری را به اسلام ارائه داده اند.



رئیس حوزه علمیه حاج شیخ کاشمر گفت: بازاریان یکی از مظلوم ترین صنوفی هستند که هیچ گاه نباید خدماتشان را نادیده گرفت.



حجت الاسلام نیک بین با اشاره به اینکه اعتقاد ما بر این است که برای حفظ و بقای نظام و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا برگزاری مراسم یادواره‌ها نیاز ضروری جامعه ما است، افزود: اصناف و بازاریان در تمام ابعاد تاریخی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند.



وی تصریح کرد: وجود شهدای اصناف در دوران دفاع مقدس و همراهی بازار در عرصه های اقتصادی در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی، دوران سازندگی و اجرای هدفمند سازی یارانه ها نشان دهنده نقش مهم بازار در تحولات اجتماعی جامعه است.



رئیس حوزه علمیه حاج شیخ کاشمر با اعلام اینکه کارهای خوب و خیری که تاکنون در جامعه انجام شده همواره با مساعدت اصناف و بازار و مشارکت مردم بوده است، اظهار کرد: حمایت، کمک و پشتیبانی بازار و اصناف در دوران دفاع مقدس از رزمندگان اسلام و یاری رسانی به جبهه های حق علیه باطل غیر قابل انکار است.



حجت الاسلام نیک بین با بیان اینکه نقش بازار در دوران انقلاب در کنار جوانان و روحانیون در حمایت از امام راحل نقشی تاثیرگذار و بارز بود، بیان کرد: بازار با بستن مغازه ها موجب شد تا رژیم شاهی در اقتصاد رکود و فلج شود و آنها در زمان دوران هشت سال دفاع مقدس نیز نقش موثری داشته‌اند.