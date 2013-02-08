حضور در راهپیمایی 22 بهمن جواب دندان شکنی به دشمنان نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشمر در جمع نمازگزاران اظهار کرد: ملت همیشه در صحنه بار دیگر در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات سال آینده جواب دندان شکنی به سنگ اندازی های دشمنان می دهد.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب از یکماه قبل مدام دارند هشدار می دهند که مهمترین مسئله راهبردی آرامش است، افزود: آمریکا و سایر دشمنان در صدد هستند با ایجاد اغتشاش و تنش در میان مسئولان، مسئولان و مردم و مردم با مردم به اهداف شوم خود برسند .

امام جمعه کاشمر 19 بهمن ماه روز نیروی هوایی و بیست و یکم بهمن روز شکستن حکومت نظامی را به فرمان امام راحل از جمله مهمترین روزهای این ماه دانست و بیان کرد: با درایت و هوشیاری امام راحل انقلاب توانست با خنثی کردن توطئه نظام شاهنشاهی در بیست و یکم بهمن ماه انقلاب را در روز بعد با به تصرف در آوردن پادگانها و مراکز حساس توسط مردم به پیروزی برساند.

حجت الاسلام یعقوبی راهپیمایی 22 بهمن ماه را یکی از اعمال صالحه دانست که ملت ایران با حضور در این روز بار دیگر دشمن را ناامید خواهند کرد.

وی یکی از ویژگی های ملت ایران را برهم زدن تمامی معادلات دشمن دانست و اظهار کرد: دشمنان در زمانی که علیه این ملت به دنبال راه اندازی زرادخانه اتمی بودند ملت ایران شعار توپ، تانک مسلسل دیگر اثر ندارد سر داد و دشمنان دیدند که چگونه با هر تروری که انجام دادند چندین جنبش جدید در جامعه ما به وجود آمد.

امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه دشمنان فکر می کنند با تحریم و فشارهای اقتصادی می تواند مردم را وادار به اعتراض علیه نظام و دولت کند، بیان کرد: مردم به خیابان می آیند و تظاهرات می کنند اما نه علیه خودمان،علیه دشمنانی که این کشور را به حال خود نمی گذارند و مدام به فکر تفرقه افکنی و توطئه هستند.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح کرد: اگرچه دشمنان درصدد دلسرد کردن مردم از انقلاب و نظام هستند اما رهبر فرزانه با یک سخنرانی و ملت ایران با یک راهپیمایی معادلات دشمنان را بر هم زده اند و آنها را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته اند.

وی با بیان اینکه آمریکا هرگاه به مشکل بر خورد می کند و در منطقه با شکست مواجه می شود شعار مذاکره می دهد، گفت: ما نه تنها هیچ گاه مذاکره را قطع نکرده ایم بلکه در 1+5 بر سر مسئله انرژی هسته ای در حال مذاکره هستیم این آمریکاست که به بهانه انرژی هسته ای تحریم ها را علیه ایران افزایش داده و با صدور قطعنامه ما را تهدید نظامی می کند.