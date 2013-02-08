حضور در راهپیمایی 22 بهمن عامل شکست دشمنان نظام در برابر وحدت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های این هفته چناران اظهار کرد: حضور پر شور و گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن که حاصل درک و فهم عمیق ملت از شرایط کنونی و نیاز انقلاب و اسلام است باعث خواهد شد که دشمنان نظام در برابر عظمت و وحدت ملت و حضور گسترده آنها با شکست مواجه شوند.



امام جمعه چناران افزود: از سوی دیگر این حضور باعث می شود غافلانی که اهمیت این زمان و لزوم وحدت را درک نمی کنند و با حرکات و رفتارهای کودکانه خود به نظام اسلامی و وحدت ملی خدشه دار می سازند بیدار شوند.



حجت الاسلام تاجی گفت: آنچه در شرایط فعلی نیازی جدی و همگانی است آن است که ملت با حضور خود این پیام و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی را به همه مسئولان کشور متذکر شوند که کشور در شرایط کنونی نیازمند وحدت، تلاش، همدلی و همکاری است.



وی بیان کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن تجدید میثاق و بیعت با آرمانهای امام و شهدا است و این پیمان محکم بسته خواهد شد و اطاعت خودشان را از ولی امر مسلمین جهان به نمایش خواهند گذاشت.



امام جمعه چناران به پیشرفتهای حیرت انگیز ایران در عرصه نظامی اشاره کرد و گفت: کشوری که در قبل از انقلاب ارتش آن 100 درصد وابسته بود امروز به یک ارتش قدرتمند بومی در منطقه تبدیل شده است.



حجت الاسلام تاجی به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در عرصه سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، نظامی و دینی و دستاوردهای ارزشمندی نصیب جمهوری اسلامی شده است.



وی افزود: استقلال، دموکراسی و پیشرفت در عرصه های اقتصادی کشاورزی و صنعتی و صادرات و همچنین گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رتبه برتر علمی دنیا، انرژی هسته ای ،هوا فضا و...از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است.



امام جمعه چناران به پیشنهاد مذاکره از سوی معاون رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: بهترین جواب را رهبر معظم انقلاب در این رابطه داده اند و ملت غیور و رشید ایران در راهپیمایی 22 بهمن جواب دندان شکنی به این دسیسه شیطان بزرگ خواهند داد.