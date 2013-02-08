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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

حجت ااسلام مروج:

22 بهمن جلوه گاه وحدت و انسجام بر محوریت ولایت است

22 بهمن جلوه گاه وحدت و انسجام بر محوریت ولایت است

قوچان - خبرگزاری مهر: امام جمعه قوچان گفت: 22 بهمن، جلوه گاه وحدت و انسجام بر محوریت ولایت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مروج، در خطبه های نماز جمعه این هفته قوچان با اشاره بر لزوم وحدت در تمامی ابعاد اظهار کرد: وحدت و انسجام محور حرکت جامعه بوده و تمامی توفیقات و پیشرفت ها در مسیر وحدت و انسجام صورت می پذیرد و امام خمینی (ره) تمام تلاش خود را معطوف به وحدت مردم و مسئولین کرد و 22 بهمن، جلوه گاه وحدت و انسجام بر محوریت ولایت است.

امام جمعه قوچان بیان کرد: ولایت فقیه حاکمیت ارزشهاست و حکومت جمهوری اسلامی ایران براساس اسلام و ارزشهای الهی پایه گذاری شده است و این در حالی است که در رژیم طاغوت جدایی دین از سیاست که بزرگترین خواسته نظام سرمایه داری غرب بود در دستور کار بود و لی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران به پشتیبانی مردم و مستضعفین نظام سرمایه داری را تغییر ومدیریت جهانی را بر پایه واساس ولایت بنیان نهاد.

حجت الاسلام مروج تصریح کرد: امروزه در شرایطی که دشمن با تحریم ها با نظام مقدس جمهوری اسلامی مقابله می کند در مسیر پیشرفت قرار داریم و هواپیمای جنگنده قاهره 313 یکی از نمونه های بارز استقلال یافتگی است و در آینده همچون اکنون تک تک رشته های وابستگی به غرب که در رژیم طاغوت صورت پذیرفته بود را قطع می کنیم.
 

کد مطلب 1811912

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