به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مروج، در خطبه های نماز جمعه این هفته قوچان با اشاره بر لزوم وحدت در تمامی ابعاد اظهار کرد: وحدت و انسجام محور حرکت جامعه بوده و تمامی توفیقات و پیشرفت ها در مسیر وحدت و انسجام صورت می پذیرد و امام خمینی (ره) تمام تلاش خود را معطوف به وحدت مردم و مسئولین کرد و 22 بهمن، جلوه گاه وحدت و انسجام بر محوریت ولایت است.

امام جمعه قوچان بیان کرد: ولایت فقیه حاکمیت ارزشهاست و حکومت جمهوری اسلامی ایران براساس اسلام و ارزشهای الهی پایه گذاری شده است و این در حالی است که در رژیم طاغوت جدایی دین از سیاست که بزرگترین خواسته نظام سرمایه داری غرب بود در دستور کار بود و لی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران به پشتیبانی مردم و مستضعفین نظام سرمایه داری را تغییر ومدیریت جهانی را بر پایه واساس ولایت بنیان نهاد.

حجت الاسلام مروج تصریح کرد: امروزه در شرایطی که دشمن با تحریم ها با نظام مقدس جمهوری اسلامی مقابله می کند در مسیر پیشرفت قرار داریم و هواپیمای جنگنده قاهره 313 یکی از نمونه های بارز استقلال یافتگی است و در آینده همچون اکنون تک تک رشته های وابستگی به غرب که در رژیم طاغوت صورت پذیرفته بود را قطع می کنیم.

