حسین قنادیان رئیس سازمان بسیج هنرمندان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به خرم آباد که محل برگزاری سومین جشنواره موسیقی ملی خنیاگران انقلاب اسلامی است، گفت: بنا به پیشنهاد و درخواست پیروز ارجمند دبیر سومین دوره از جشنواره موسیقی ملی خنیاگران انقلاب اسلامی و هوشنگ جاوید از اعضای شورای داوری جشنواره مبنی بر حمایت سازمان بسیج هنرمندان از هنرمندان و گروههای موسیقی شرکتکننده در این جشنواره، برای اولین بار تصمیم گرفتیم که سه گروه را بنا به پیشنهاد داوران و سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان جمعا تا مبلغ 50 میلیون ریال حمایت مالی کنیم.
وی در مورد استمرار این کمک در قالب یک جایزه هرساله در دورههای بعدی این جشنواره، توضیح داد: این بستگی به نظر شورای سیاستگذاری جشنواره دارد. اگر شورای علمی و سیاستگذاری تصمیم بگیرد که یک عضو شورای سیاستگذاری هم از اعضای سازمان بسیج هنرمندان باشد، ما هم حمایتها را بیشتر خواهیم کرد و آن را ادامه خواهیم داد.
وی در مورد فعالیتهای سازمان متبوعش در زمینه موسیقی گفت: ما در عمر کوتاه 5 ساله فعالیت سازمان بسیج هنرمندان برنامههای زیادی اجرا کردیم. در این پنج سال انجمن مرکزی موسیقی سازمان بسیج هنرمندان را با حضور استادن تراز اول موسیقی کشور تشکیل دادیم و همچنین در 30 استان انجمنهای استانی موسیقی تشکیل شده است.
قنادیان درمورد همایش موسیقیای که برگزار کردهاند، بیان کرد: همایشی با حضور 150 نفر از هنرمندان بسیجی موسیقی در مشهد مقدس تشکیل دادیم که گروههای مختلف گرد هم نشستند و هم به بیان اهداف، راهکارها و مشکلات پرداختند و هم اینکه با حضور استادان موسیقی که حضور داشتند به تبادل اندیشه پرداختند.
وی با ذکر این جمله که "در راه پیوند هنر موسیقی با رسالتهای سازمانمان تلاش میکنیم"، افزود: هنر یک مقوله از جنس خلق هست و هنرمند نزدیکی به صفت خلق کنندگی خداوند است و به تعبیر مقام معظم رهبری هنر تجلی درونیات با استفاده از عنصر زیباییشناسی است. اگر این هنر بتواند تجلی ارزشمدارانه داشته باشد هنر دینی و متعهد خواهد بود و اگر نفسانیات را بیرون بدهد هنر سفلی و دونی خواهد بود.
وی در پایان گفت: ما در بسیج هنرمندان به دنبال اشاعه هنر ارزشی هستیم. ما قبل از اینکه به مدیریت موسیقی در جامعه بپردازیم باید به این نکته توجه کنم که تعریف نادرستی از موسیقی در جامعه ترویج یافته است. ابتدا باید این تعریف درست شود. بین مدیران ما هم اعمال سلیقههای عجیبی وجود دارد و این باعث شده که در بحث موسیقی کمی مشکل داشته باشیم.
در گفتگو با مهر عنوان شد:
بسیج هنرمندان به برگزیدگان جشنواره خنیاگران جایزه میدهد
رئیس سازمان بسیج هنرمندان از اهدای جایزه 5 میلیونی به برگزیدگان سومین جشنواره موسیقی خنیاگران انقلاب اسلامی خبر داد.
