تصویب نهایی میثاق نامه عفاف وحجاب در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم محمدی با بیان این مطلب گفت : مراحل نهایی تصویب این میثاق نامه طی شده است و بزودی برای اجرا به ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور ابلاغ خواهد شد.

وی افزود : این میثاق نامه در سه بخش عفاف و حجاب ؛ دانش آموزان ، فرهنگیان و اولیا با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با سه گروه مخاطب آموزش وپرورش طر احی شده است .

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد : در بخش دانش آموزی این میثاق نامه با اشاره به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر انتخاب پوششی در راستای فرهنگ اسلامی – ایرانی از سوی دانش آموزان تاکید شده است .

محمدی نقش خانواده و آموزش وپرورش در فراگیری فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه را بی بدیل خواند و تصریح کرد : خانواده و مربیان نقش مهمی در پیشبرد اهداف عفاف و حجاب دارند که در این میثاق نامه به بخشی از آن اشاره شده است.