سرود 500 نفری بسیج دانش آموزی آبادان در آیین 22 بهمن

امین مهدوی والا در گفتگو با خبرنگار مهر از 22 بهمن به عنوان مظهر فداکاری و وحدت یاد کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی مبتنی بر ارزشهای بالای اسلامی است که امروزه به عنوان الگویی مناسب برای جهان اسلام مطرح است.

وی اظهار کرد: شرکت گسترده و با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه سبب عزت و سربلندی کشورمان و یاس و نومیدی دشمنان نظام خواهد شد.



مهدوی والا از ملت ایران به عنوان مردمی ولایی یاد کرد که با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان خواهند کشید.



وی تصریح کرد: دشمنان که تاب تحمل موفقیتهای نظام را در عرصه های گوناگون ندارند، می خواهند با تحمیل تحریمهای اقتصادی ملت ایران را مایوس و نا امیدی کنند اما به فضل خداوند خواهیم دید که مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر صحنه ای از شکست دشمنان را به نمایش می گذارند.



مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی آبادان در خصوص مسیر راهپیمایی در آبادان گفت: راهپیمایی 22 بهمن از ساعت 9 صبح و از ابتدای خیابان یک احمد آباد به سمت مصلی نمازجمعه برگزار می شود.



مهدی والا، اجرای سرود 500 نفر دانش آموزان برپایی چندین ایستگاه صلواتی توسط مجمع امور صنفی، استقرار اکیپهای هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی در طول مسیر راهپیمایی از دیگر برنامه ها و تمهیدات خاص این آئین عنوان شد.