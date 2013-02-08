حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تأکیدی بر استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه گرگان افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان می دهد که خون شهیدانی که نثار انقلاب اسلامی شده است، فراموش نمی شود.

وی اظهار داشت: دشمنان اعتراف کرده اند تا با تحریم می خواهند ملت ایران را از پای درآورند پس امسال مردم حضورشان محکمتر و قوی تر شود، زیرا دشمنان می خواهند با تحریمها ما را خسته کنند و با حضور گسترده، خلاف ادعایشان را اثبات کنیم.

وی عنوان کرد: 22 بهمن روزی است که زحمات چندین قرن کشور با همراهی مردم و رهبری امام، مشیت و اداره خداوند به بار نشست و سبب شد تا انقلاب به ثمر رسد و زنجیر و استکبار را باز کنیم.

آیت الله نورمفیدی گفت: کشور ایران در این 34 ساله مسائل زیادی را پشت سرگذاشته است و همه می دانیم که مشکلات وجود دارد ولی با همه این مسائل به پیشرفتهای زیادی نیز دست یافته ایم.

امام جمعه گرگان با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته و رونمایی از جنگده قاهر گفت: این جنگنده بسیار پیشرفته طراحی شد و ساخت و طراحی آن بومی است و رسانه های خارجی نیز اعتراف کرده اند همه مراحل طراحی و ساخت آن توسط متخصصان ایرانی صورت گرفته است.

ایران مسیر تعالی را طی می کند

وی یادآورشد: ایران در زمینه های نظامی و دفاعی و ساخت موشک، ماهواره و ... توانمندی بالایی دارد و در زمینه های پزشکی، تکنولوژی و غیره نیز به پیشرفتهای زیادی دست یافته است و به رغم همه فشارها و تحریمها، مسیر تعالی را طی می کند و روز به روز جلوتر می رود.

آیت الله نورمفیدی به مسائل خاورمیانه و سوریه اشاره و اضافه کرد: سوریه حدود 25 ماه است برابر دشمنان مقاومت می کنند و درک کرده اند که بدون ورود ایران، مشکل سوریه رفع نمی شود.

وی با اشاره به اینکه ارتش اسرائیل که شکست ناپذیر بود برابر انقلابیون تسلیم می شود عنوان کرد: باید درباره انقلاب اسلامی ایران قضاوت منصفانه ای شود و امروزه بسیاری از مسائل منطقه با حضور ایران حل می شود.

امام جمعه گرگان در بخشی از خطبه های اول نماز جمعه از نماز جمعه به عنوان حج واجب یاد کرد و گفت: هر چیزی که سبب جدایی بین مردم شود، حرام است.