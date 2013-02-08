  1. جامعه
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

افزایش ابر و وزش باد طی روزهای آینده/ احتمال افزایش آلاینده‌ها در کلانشهرها

افزایش ابر و وزش باد طی روزهای آینده/ احتمال افزایش آلاینده‌ها در کلانشهرها

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: طی روزهای آینده در اغلب استانهای کشور افزایش ابر و وزش باد و بارش پیش بینی می شود.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی طی 24 ساعت آینده در نوار جنوبی کشور افزایش ابر و در ارتفاعات جنوب غرب ، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود .

وی گفت: در سایر مناطق کشور طی سه روز آینده جو پایدار است از اینرو در کلان شهرهای صنعتی و پر جمعیت افزایش آلاینده های جوی دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تاکید کرد: از بعد از ظهر روز سه شنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور افزایش ابر و بارش پیش بینی می شود.

وی افزود: فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط غبار صبحگاهی است و بیشینه دما 16 درجه سانتیگراد و کمینه دما نیز 7  درجه سانتیگراد بالای صفر است.

کد مطلب 1811929

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