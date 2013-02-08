سطح کیفی آثار جشنواره سوم خنیاگران انقلاب قابل دفاع بود

هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی و دبیر علمی سومین جشنواره موسیقی ملی خنیاگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه سطح آثار ارائه شده در حشنواره امسال به مراتب بهتر از دو دوره پیشین جشنواره‌ بود و به همین دلیل اجراهای امسال نیز رضایت‌بخش‌تر بودند.



وی افزود: در مواجه با آثار امسال احساس کردم هنرمندان جوان به خوبی توانسته‌اند اندیشه های جدیدی را وارد کار کنند و این امر همان هدف اصلی ما از برگزاری جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی است.

این پژوهشگر موسیقی تاکید کرد: در همین راستا، ما سعی می کنیم با ارائه نکات لازم و آموزش های مناسب، شرایط پیشرفت بیشتر گروه‌ها را فراهم آوریم تا در دوره های بعدی نتایح بهتری حاصل شود. همچنین یکی از برنامه‌های ما دراین دوره این بود که شرکت‌کنندگان را با نقاط ضعف و قوت کارشان آشنا کنیم تا بتوانند نقاط ضعف را برطرف و نقاط مثبت را تقویت کنند.

جاوید در پایان درباره معیارهای داوری این دوره از جشنواره عنوان کرد: ما همانقدر که به تکنیک توجه داشتیم به مساله مضمون و مفهوم نیز دقت‌نظر داشتیم. خیلی مهم است که هنرمندان موسیقی کاربرد درستی از مضمون و تکنیک در کنار یکدیگر داشته باشند. ما امسال با برپایی کارگاه‌های آموزشی سعی کردیم جشنواره‌ای باکیفیت‌تر و هدفمندتر برگزار کنیم.