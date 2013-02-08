توانمندیهای ایران در عرصه های مختلف، عامل تحریم های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند، با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که با ابرقدرت جهان، آمریکا مبارزه کرده است، اظهارداشت: آمریکا از راه های مختلف از جمله جنگ هشت ساله، فتنه، کودتا و... با ایران مبارزه کرده و طی 34 سال هرگز موفق نبوده است.

امام جمعه شهرستان بیرجند اضافه کرد: پیشرفت های مختلف ایران در عرصه های گونان باعث خشم بیشتر دشمن شده و استکبار را مستعصل کرده است.

وی با اشار ه به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، اظهارداشت: این انقلاب به تعبیر امام راحل انفجار نور بوده است.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران طی 34 سال گذشته پیشرفت های چشمگیری داشته است، افزود: وضعیت روستاها و شهرها و فراهم کردن امکانات مختلف در این مناطق بیانگر اقدامات انجام شده در دوران انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه طی 34 سال گذشته مسئولان همواره در کنار مردم بوده اند، تصریح کرد: رفع مشکلات اساسی مردم همواره در دستور کار دولت و نظام بوده است.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی پیشرفت های علمی و نظامی کشور طی این سال ها را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و بیان داشت: این در حالی است که قائم مقام فرماندهی سپاه اعلام کرده ایران در هیچ عرصه ای وابستگی نداشته و خودکفا شده است.

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه آمریکا پس از برنامه های ریزی های کلان برای براندازی نظام طی این سالها، باز هم چشم طمع به ایران اسلامی دارد، عوان کرد: دشمن امروز کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه های اجتماعی و مایوس کردن مردم را در برنامه دارد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلابی دینی و مردمی است، بیان داشت: پایه و اساس تشکیل و پایداری هر حکومتی مردم هستند و باید خود تعیین کننده وضعیت کشور باشند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به ا ینکه مردم ایران علیرغم تمام مشکلات و تحریم های دشمنان همواره در صحنه حضور دارند، تاکید کرد: مردم ایران در یوم الله 22 بهمن نشان خواهند داد، که هرگز نمی گذارند کشورشان به دست بیگانگان بیفتد.

زمینه سازی دشمن، با تحریم های اقتصادی

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه دشمن با تحریم ها و مشکلات زمینه سازی می کند تا مردم از صحنه خارج شوند، افزود: دشمن در 22 بهمن ماه پیام مردم و ملت ایران با رهبرشان را خواهد شنید.

وی ادامه داد: این بار هم مردم به کوری چشم دشمنان، با شعارها و پرچم های گوناگون مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران مدیون خون شهدا است، عنوان کرد: باید اهداف و آرمان های شهدا در بین جوانان نهادینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وجود بازنشستگان و استفاده بهینه از فرصت های این قشر، عنوان کرد: در شهرستان بیرجند زمینه فراهم شده تا بازنشستگان در مجموعه های مختلف از جمله بنیاد بین المللی غدیر، مهدویت، مجموعه قرآنی، دفتر امام جمعه و... فعالیت کنند.

بستر نشاط اجتماعی در جامعه فراهم شود

حجت الاسلام رضایی بیرجندی خواستار فراهم کردن نشاط اجتماعی در جامعه شد و افزود: برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی تاثیر بسزایی در نشاط روحیه مردم داشته و مورد استقبال نیز قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مناطق جذاب و مورد استقبالی برای ایجاد نشاط برای مردم در استان وجود دارد، افزود: با بسترسازی زمینه در این امکان می توان نشاط اجتماعی را در شهرها محقق کرد.