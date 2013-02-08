تفرقه انقلاب را تهدید می کند/ضرورت بیان خوبی دیگران در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد اظهار داشت: در جای جای قران به روز قیامت اشاره شده است و نکات مهمی در این خصوص در قرآن بیان شده است.

وی ادامه داد: خداوند در سوره مبارکه قیامت در آیه چهارم می فرماید ما قیامت را برپا می کنیم و شما را زنده می کنیم و بر این امر قدرت کامل داریم.

حجت الاسلام محمدعلی نکونام افزود: خداوند می فرماید آیا آنان تصور می کنند که ما قدرت نداریم که قیامت را برپا کنیم و آیا ما از خلق اول عاجز بوده ایم که در خلق دوم عاجز باشیم.

وی با اشاره به سوره اسرافیل ادامه داد: خداوند در این سوره می فرماید شما نمی بینید که خدایی که آسمان و زمین را با این عظمت آفرید در حالی که مثل آنها نبوده است.

شیطان سعی دارد قیامت را از ذهن انسانها دور کند

وی گفت: خداوند در سوره یاسین می فرماید آیا نمی بینید که خداوند زمین و آسمان را به این پیچیدگی آفریده است، او خلاق است در واقع این شیطان است که سعی دارد قیامت را از ذهن انسانها دور کند و شما باید باورتان را اصلاح کنید.

حجت الاسلام محمدعلی نکونام با اشاره به اینکه ما باید بر خودمان تسلط داشته باشیم، ادامه داد: نباید بگذاریم که نفس ما رها باشد و به هر سمتی ما را بکشاند.

باید بر تقویت ارزش دینی کوشا باشیم /اخلاق اسلامی این است که بدیها را بپوشانیم

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید بر تقویت ارزش دینی کوشا باشیم و همچنین در تقویت خوبی و خوبیها سعی و تلاش کنیم.

وی ادامه داد: اخلاق اسلامی این است که بدیها را بپوشانیم و بدیها را بر زبان نیاوریم و هرچه خوبی را گسترش دهیم برای جامعه زیباتر است و باید خوبیهای دیگران را در جامعه گسترش دهیم و خوبی کسانی که نقش آفرین هستند را بیان کرد.

خوبیها را تقویت کنیم و جامعه را به سمت زلالی سوق دهیم

امام جمعه شهرکرد یادآور شد: ما باید خوبی را تقویت کنیم و جامعه را به سمت زلالی سوق دهیم.

وی با اشاره به روز 22 بهمن، بیان داشت: روز 22 بهمن در تاریخ انقلاب با جنایات دستگاه ستم شاهی ثبت شده است وکسانی که در 22 بهمن با امام خمینی بیعت کردند در تاریخ ایران نامشان ثبت شده است.

حجت الاسلام نکونام گفت: 21 بهمن سرشار از هوشیاری و استقامت مردم است که به فرمان امام حکومت نظامی را شکست دادند که امام دستور داده بودند به حکومت نظامی توجه نکنید و حکومت نظامی را بشکنید.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه آسیبهایی انقلاب اسلامی را تهدید می کنند، گفت: یکی از آسیب هایی که انقلاب را تهدید می کند تفرقه است.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری تاکید بر وحدت همراهی و همدلی و برای ثبات انقلاب دارند و ایشان فرموده اند که وحدت فتنه ها را خنثی می کند.

فاصله گرفتن از ارزشهای اسلامی انقلاب را تهدید می کند

حجت الاسلام محمدعلی نکونام بیان داشت: دومین خطر فاصله گرفتن از ارزشهای اسلامی است که انقلاب را تهدید می کند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: آسیب دیگر برای انقلاب غفلت است که خود فتنه دشمن است و دیگر آسیب دنیا گرایی و ثروت خواهی انسانها است.

حجت الاسلام محمدعلی نکونام گفت: سرپیچی از ولایت فقیه یکی دیگر از آسیبها است که انقلاب اسلامی را تهدید می کند.