پیروز ارجمند هنرمند موسیقی و مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید در دوره‌های بعدی جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی شرایط و فضاهای مطمئن‌تری برای شرکت کنندگان فراهم آورده می‌شود، گفت: من نمی‌گویم که باید گروه‌ها را بر اساس جغرافیای سکونت از هم جدا کرد و در فضاهایی مجزا به اجرا گماشت اما آنچه که باید اتفاق بیافتد این است که از گروه‌ها بخواهیم تا هرچه بیشتر روی شاخصه‌های فرهنگی و بومی خود تمرکز داشته باشند و در اجراهای خود نیز در پی برجسته‌سازی فرهنگ بومی‌شان باشند.

وی در ادامه افزود: در شرایطی که جشنواره تخصصی موسیقی محلی و نواحی وجود ندارد، جشنواره خنیاگران می‌تواند بستر مناسبی برای حضور موسیقی محلی و کر باشد. این درحالی است که پیش از این در جشنواره موسیقی خنیاگران موسیقی سنتی بیش از هر عنوانی مطرح بود و توجه چندانی به موسیقی محلی نمی‌شد.

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به حضور گروه‌های شرکت‌کننده در این جشنواره گفت: در هر دوره 20 گروه از 20 نقطه مختلف ایران حضور داشتند که امسال برای بالا بردن کیفیت جشنواره از میان 40 گروه متقاضی تنها 13 گروه موسیقی در جشنواره حضور داشت.

وی افزود: برای رسیدن به اهداف اصلی جشنواره باید شاخصه‌های اصیل فرهنگ مناطق و نواحی به هنرمندان و شرکت‌کنندگان آموزش داده شود و ما نیز سعی داریم این فضا را بیش از پیش فراهم آوریم.

ارجمند در پایان گفت: با این روش می‌توان جوانان و نوجوانان را ترغیب کرد که ضمن فعالیت در حوزه‌های موسیقی، در مورد اصالت‌ها و فرهنگ بومی خود بیشتر بدانند. ضمن این که ما در حین حضور گروه‌ها در جشنواره باید آموزه‌ها و مباحثی را با آنها درمیان بگذاریم که در اجراهای بعدی آنها راهگشا باشد.